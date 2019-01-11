蘇貞昌優先補實6部會　國發會陳美伶跟著賴神打包走人

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德11日召開3635次臨時行政院會，宣布閣員總辭，據了解，國發會主委陳美伶已經跟隨賴清德，開始打包。蘇貞昌團隊日前已徵詢一輪，交通部、教育部、農委會等6部會優先補實。

賴清德請辭後，蘇內閣成為外界關注焦點，知情人士透露，蘇近日已與核心幕僚展開規劃，同時邀請屬意人選一談，其中就包含林佳龍，由於林在擔任台中市長期間致力於爭取興建山手線、台中捷運，更擴展公車路線進入較偏遠的鄉鎮，有望成為新的交通部長，但他目前尚未點頭答應。

▲林佳龍。（圖／資料照）

多次因豬瘟、北農事宜站到前線的農委會副主委陳吉仲被指將扶正，他則回應，沒有任何訊息，自己只是代理，做好代理主委的工作，「心情都一樣。」

教育部長則是范巽綠呼聲高，先前台大校長遴選爭議，教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」聘用管中閔為台大校長隔天請辭下台，在教育與政治圈中投下震撼彈，教育部長一職暫由次長姚立德代理，改組前呼聲最高的就是范巽綠次長。

▲教育部次長范巽綠。（圖／記者賴于榛攝）

據了解，竭力推動文化內容策進院設置條例，以國家隊概念振興市場，以及推出文化基本法草案落實文化公民權的鄭麗君，有望續掌文化部；徐國勇就任後除了加強推動社會住宅，對於警察危險加給以及調度司法警察條例都著力甚深，也望被留任。

另外，始終掌握能源政策，近日更頻繁到地方溝通綠能建置的沈榮津在蘇內閣也預計會有一席之地，財政部長蘇建榮、法務部長蔡清祥等人目前都很穩固。將會先從農委會、交通部、環保署、教育部、中選會與促轉會主委等6部會優先補實。

台南市代理市長李孟諺證實接任行政院秘書長一職；另外副秘書長何佩珊可望留任，繼續扮演行政院與國會之間的溝通橋樑。