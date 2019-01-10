蛋洗噴漆「大紅惡」！民眾持棍要揍人　幼兒園長滅火哭了：覺得痛苦

記者林煒傑／新北報導

新北市私立淯薪托嬰中心虐嬰事件曝光後，除了被社會局開罰、勒令停業，相關虐童人員也被起底；另外也有民眾氣不過到托嬰中心前砸雞蛋，讓托嬰中心害怕到報警求助。對此10日隔壁幼兒園長面對媒體哽咽哭了，「我也覺得很痛！」知道事情後也非常痛苦，希望大家可以大家可以留給幼兒園一個安全的空間。

▲新北托嬰中心涉虐童，園長哽咽出面。（圖／記者林煒傑攝，下同）



原本應該平息眾怒的道歉記者會，卻因夏主任忍不住「情緒失控」而造成反效果，其中一名身穿運動服的男子9日傍晚帶著數盒雞蛋蛋洗托嬰中心，朝大門一陣猛砸，玻璃窗、門廊上瞬間沾滿黃稠蛋液，怒轟「身為一個家長，看到這樣，難道你不生氣嗎」。

園長表示，新聞報導後，晚間幼兒園就遭氣憤民眾丟雞蛋、噴漆「大紅惡」，當幼兒園老師出來清掃時，還差點遭民眾持棍棒毆打，幸好一旁的警察及時攔阻，才沒爆發衝突。她說，「目前還有家長帶著孩子來上課，老師也都正常出席，很感謝大家的支持與力挺，也盼外界留給幼兒園一個安全安靜的空間。」

▲民眾氣憤噴漆噴上大紅「惡」字。



新北市府社會局人員10日上午10時許到幼兒園了解狀況，幼兒科股科長指出，將持續稽查與了解，已對托嬰中心開出處分及勒令停業，並再次到現場協助家長做後續安置孩子的問題，及追蹤托嬰中心的處理情形。

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