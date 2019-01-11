清理戰場、政績接地氣！　蘇貞昌「回鍋」閣揆有這三大挑戰

▲ 蘇貞昌接任行政院長。（資料照／記者周書羽攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院前院長蘇貞昌確定回鍋，各界評估就是要用他老練的治理經驗穩住政局，總統蔡英文也直接讚蘇有經驗、魄力、執行力，只是桃園市長鄭文燦接受《ETtoday新聞雲》專訪時，曾提出新閣揆的三大挑戰，包括清理戰場、沉住氣以及政績接地氣，對庶民經濟有所照顧，將流失信任度接回來。

賴清德11日總辭，他致詞時提出對蘇貞昌的期許，希望後續政府能夠更戰戰兢兢回應人民期待，得到人民更多支持，而他的辭職是讓總統大破大立、開創新局，感謝蔡英文讓他服務這塊土地與土地上的人。

行政院長因敗選請辭，新閣揆除了穩住政局，協攻2020也是重點任務，鄭文燦日前提出新閣揆的三大挑戰，首要就是清理戰場，「清理戰場不是投降，撤退也要有隊形」，可從賴清德日前提出的政策檢討報告下手，有需要檢討的直接改變，不修法就能改變的就直接做。





▲鄭文燦提出新閣揆的三大挑戰。（資料照／記者湯興漢攝）

第二挑戰鄭文燦直指是「沉住氣」，他說接下來是總統大選年，任何事物都會被放大檢視，也會被從嚴格角度充分監督，因此閣揆要有韌性才能度過考驗，包括內部整合溝通一致性還是蠻重要的。

鄭文燦說，第三就是閣揆的這些改變，得看看能不能讓大家看到接地氣、貼近民意，對庶民經濟有所照顧，將流失信任度接回來。

黨政人士則認為，新閣揆其實事情真的沒再少，光是因應公投案結果而來的同志婚姻專法的修正就是大事，以及非洲豬瘟的防疫在對岸資訊不甚透明的情況下難度也高，另外，在接下來不算長即將面對大選的時間裡面，該如何展開新的政績，還得獲民眾接受，都是重大挑戰。