影／「幼教界隋棠」麻煩大了！塞幼童入櫃涉強制罪檢要傳她

記者林裕豐／新北報導

新北市永和區一處被市府評鑑甲等的私立托嬰中心，竟對幼童施暴，用木製鍋鏟打幼童腳底、還將幼童「上下搖晃」，讓幼兒嚎啕大哭，尤其是將「幼童塞入櫃子中」的行為已經涉有刑法強制罪罪嫌，新北檢因此主動分案指派檢察官偵辦，檢察官除了請永和分局進行相關證據保全等偵查作為，接下來也會傳喚涉案的「幼教界隋棠」老師。



▲新北檢主動分案調查托兒所爆打幼童案，將會傳喚涉嫌施暴的「幼教界隋棠」。（圖／記者林煒傑翻攝）

根據家長提供的托嬰中心虐兒影片，畫面讓人看了揪心，家長控訴，托嬰中心竟在監視器死角內，將幼童塞入櫃子中，並用粗暴手段拉扯幼童「上下搖晃」，更用鍋鏟爆打幼童腳底，讓幼童們嚎啕爆哭，而家長無從察覺，案件曝光後，家長還曝光施暴者的「正面照」，竟是人稱幼教界隋棠、擁有170公分高的魔鬼身材的美女老師，難以想像她會狠心虐童，深入追查，由於將「幼童塞入櫃子中」強制罪非告訴乃論，所以新北檢立刻發動偵察，包括有「幼教界隋棠」之稱的張姓老師，托育中心主任等都會被檢察官傳喚到案，釐清案情。

這間托嬰中心裝有監視器APP，家長以為可以安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始，當幼童對上學出現嚴重畏懼，家長驚覺不對勁，卻又只能聽見托嬰中心的一面之詞，且經調查「虐童案例不只一件」。

▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑攝）



托育人員施虐為了逃避責任，懂得避開監視器鏡頭後才施暴，可見整個托嬰中心的老師充斥暴力的風氣，更離譜的是，裡面的教師還會粗暴拉扯幼童圍巾，讓家長非常憤怒，除此之外，中心主任竟還囂張的對其他老師指責「小朋友就是要打才會乖」的謬論。

遭虐幼童的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。