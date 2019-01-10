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社會 社會焦點 保障人權

中加過去10年「零引渡」　緝捕貴婦奈奈機會渺茫

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▲▼貴婦奈奈。（圖／翻攝）

調查局已掌握貴婦奈奈（中）與丈夫黃博健（左）、公公（黃立雄）逃往加拿大住處。（圖／合成照，翻攝）

記者楊佩琪、劉昌松／台北報導

貴婦奈奈和丈夫、公公被控涉詐欺近10億元，去年底逃亡至今，一度傳出被加拿大警方攔查但最後放行，如今包過內政部刑事局和移民署，未來法務部和外交部都將加入追捕貴婦奈奈一家人的行列，但熟悉涉外司法事務的官員指出，我與加國沒有簽訂司法互助與引渡協定，把人帶回的機會微乎其微。

國安局前出納組長劉冠軍涉嫌侵吞國安密帳上億元，2000年逃亡後遭軍事檢察官發布通緝，調查局目前掌握他可能潛逃到加拿大，但始終查無確切下落，當然也沒辦法把人引渡回國。

熟悉對外司法互助事務的司法官指出，追捕外逃人犯，要靠遣返和引渡兩種管道，其中遣返指的主要是護照遭註銷，在該國沒有合法身分的情況下，可由該國類似移民署或警政署的單位強制遣送離境，並由該國決定要把人遣送到哪裡，此時台灣就有機會把人犯帶回國內受審。

▲▼ 貴婦奈奈在10月時就po出打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

貴婦奈奈在10月時就po出打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

不過如果人犯在該國有合法身分，可能就要靠更正式的引渡手段，不過通常每個國家的法律都有要求，必須是簽有引渡協議的國家，才可要求引渡，且該國還要正式審查人犯在台所涉案件，才可能同意引渡。官員指出，這是台灣目前在國際政治上的現實問題，目前我國只跟美國、南非、菲律賓簽有刑事司法互助協定，但都沒有引渡協議。

雖然根據法務部資料，我國和加國曾有過司法互助案件，但都是在沒有互助協定下，根據互惠原則，按個案情況彼此支援，所謂的互惠，不見得是馬上要回饋對方，而是基於互信的基礎，彼此承諾「這次我幫你，下次你也要幫我」，而過去10年來，台加互助案件不到10件，且多為書證、財產登記等文書往來，尚無引渡案例

因此儘管目前調查局已掌握貴婦奈奈和丈夫、公公在美國與加拿大的住處，也只能透過駐外單位密切掌握他們一家人的動向，若未來確認他們具有加國公民身分或居留權，引渡跟遣返貴婦奈奈一家回台的機會微乎其微。

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關鍵字：貴婦奈奈,黃博健,黃立雄,加拿大,司法互助,引渡,遣送

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