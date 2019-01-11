全文／天佑台灣！賴清德笑著總辭：希望後續政府能更加戰戰兢兢

▲賴清德召開臨時院會總辭。（圖／行政院提供）



記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德11日率內閣總辭，轉看守內閣直到新閣揆接任。賴清德致詞時感謝部會首長在他預約請辭後依然克盡職守，總辭的積極意義是希望後續政府能更加戰戰兢兢，更能回應人民期待，並得到人民支持，且辭職是為讓總統能大破大立、開創新局。

賴清德也引用《神鵰俠侶》中的「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」對著滿場閣員指出，在此相遇，也在此分手，有緣的話，會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣、天佑台灣人民，天佑在場每一位。



隨後賴清德趕赴總統府參加11時的記者會，面對政院記者守候提問是否要更上一層樓、如何繼續壯大台灣等等都未回應。

▲賴清德召開臨時院會總辭後，快步離開行政院。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院賴院長內閣總辭致詞全文：

施副院長、各位政務委員、各部會首長、本院全體同仁大家好

前年9月8日我堅定北上接任行政院長，當時便勉勵團隊同仁，我們是一支做實事的團隊，近五百個日子以來，我們召開了無數次重要的決策會議，不僅解決民瘼，積極落實蔡英文總統所交付的七大任務，同時也積極推動國家發展。我們甚至史無前例走出行政院、走遍22個城市，跟縣市政府團隊座談，一一聽取他們在前瞻基礎建設和長照2.0的執行情況，以及城市發展所遭遇的各種困難；我們並且造訪各產業代表，瞭解他們發展的困難；我們誠實面對各種問題，務實的擬定對策，踏實的逐項解決問題。當然無可避免，我們也共同遭遇了0206地震、0823南部淹水及1021東部普悠瑪意外。





▲賴清德率內閣總辭大合照。（圖／行政院提供）

在這段日子以來，我們共同經歷了磨難與辛苦，也一起分享歡樂及笑容，我們有失去，也有收穫，但是我們都無怨無悔，一起建設國家，發展經濟，造福人民，壯大台灣。我們所共同播下的種子，也許並沒有辦法在我們任內看到開花結果，但是許多已經在萌芽階段，也有許多已經含苞待放，我相信假以時日，國人會看到我們共同努力的成果。

我們一起經歷了各種的事情，但是我們通通都沒有退卻，我們無怨無悔。因此我在這裡特別利用這個機會感謝內閣，包括副院長、秘書長、副秘書長、政務委員、各位部會首長的辛苦付出，也感謝你們為國家社會的奉獻，更要感謝你們對我的協助。我衷心感激，也銘記在心，我有機會能夠跟大家共事，這是我一生的榮耀。





▲賴清德召開臨時院會總辭。（圖／行政院提供）

但是去年11月24日九合一選舉，執政的民進黨遭逢大敗，固然蔡英文總統已經辭去黨主席的職務，但難息眾怒。身為國家最高行政院長，我難辭其咎，為了肩負起執政黨敗選的責任，我必須要辭職以示負責，在11月24日當天晚上，我便已經向總統口頭請辭，總統慰留，幾經思考，我也認為民進黨大敗，但不能敗不成軍，我應該堅定的留下，穩定政局，完成：第一，原定11月27日立法院排定行政院長到立法院做普悠瑪的專案報告；第二，公投案的後續處理；第三，以民眾的角度，進行敗選檢討；第四，我也期盼能夠穩定政局，讓立法院審議中的預算與法案能夠持續進行。

因此，我也宣布，當時間到的時候，我也會堅定的離開，當然這一個多月以來，我要感謝各位仍然恪盡職守，行政院工作並沒有停歇。我們完成了非洲豬瘟的各項防疫工作，並完成「108年國家發展計畫」，我們也通過了「歡迎台商回台投資行動方案」及「新經濟移民法」送立法院審議；修訂「產業創新條例」，希望藉由投資抵減，引導產業朝智慧化以及5G事業發展；通過「文化基本法」送立院審議；因應假訊息法制配套，送立法院審議；核定包括「地方創生」、「雙語國家」及「服務型智慧政府」等國家型計畫。





▲賴清德率內閣總辭大合照。（圖／行政院提供）

昨（10）日立法院預算審查通過，時間已經到了，也是我負起政治責任的時候。特別是11月27日，我到立法院接受委員質詢時，回到我服務過12年的國會—全國最高民意機關，我深刻體驗到，民主政治就是責任政治，最高價值是負責任。因此，我徵得總統同意，於今（11）日率領內閣總辭，總辭的積極意義是希望後續政府能更加戰戰兢兢，更能回應人民期待，並得到人民支持。辭職是為讓總統能大破大立、開創新局。感謝蔡英文總統給我難得的機會服務這塊土地以及人民，也再次感謝立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、柯建銘總召與民進黨立法院黨團各位成員，也感謝媒體的指教、社會各界給我的支持。

最後，我想要引用金庸武俠小說「神鵰俠侶」中，楊過對張君寶(張三丰)說的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。」我們在此相遇，也在此分手，有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣、天佑台灣人民，天佑在場每一位，謝謝大家，謝謝。