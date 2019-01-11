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蘇貞昌回鍋閣揆自比邱吉爾　宣示要讓團隊接地氣

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▲▼總統府公布蘇貞昌擔任閣揆記者會。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲總統府公布蘇貞昌擔任閣揆記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，總統蔡英文也隨即宣布由前閣揆蘇貞昌回鍋行政院長。蘇貞昌致詞時自比前英國首相邱吉爾，希望能在內外都有強敵的情況下得到勝力。他也說，會努力帶著團隊接地氣、回應民意，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

蘇貞昌表示，這是關鍵的時刻，是艱難的任務，總統蔡英文選後多次跟他對談政局，雖然他希望用全力留任賴清德，但賴基於責任政治的理念，認為時間到就要堅定離開，他雖不捨但也只有尊重，賴清德在過去為國家人民，在總統領導下做非常亮麗的成績，他由衷感佩，往後各方面會繼續讓更好成績顯現。

他也笑稱，看了賴清德今天總辭的記者會中告訴閣員們的話，從昨晚、今早兩人在電話中的談話可感受，賴努力已到一個階段，「他有放下擔子的鬆一口氣，我卻要挑起重擔」，蘇貞昌說，賴清德快意的同時，不要忘記有扛著重擔的兄弟，正希望做出成績。

蘇貞昌也提起，邱吉爾說勝利並非終點，失敗也非末日，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下得到勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。他要感謝蔡英文給他這機會及支持，他會帶著團隊努力、接地氣 並回應民意，讓團隊對台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡英文的領導下能繼續林全、賴清德做的努力，繼續前進，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

民進黨在九合一選舉中大敗選，蔡英文第一時間請辭黨主席，總統府秘書長陳菊、賴清德也立刻請辭，但為穩定執政，菊、賴也接受蔡英文慰留，但賴清德在之後的敗選檢討報告記者會表態，「時間一到會堅定離開」，外界即猜測他將在總預算案處理完畢後請辭，他也在昨天預告今天總辭，而蘇貞昌也回鍋擔任閣揆，副院長人選則由前立委陳其邁擔任。

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,行政院,賴清德,總統府,民進黨,陳其邁

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