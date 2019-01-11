蔡英文不捨賴清德：滿身傷痕仍堅守崗位！找不到言語形容心情

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文於11時在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。對於賴清德離開，她表達由衷感激跟不捨外，找不到其他的言語來形容，但強調賴清德仍是台灣隊一員，未來為了台灣，還是會一起打拼。

蔡英文上午在記者會上表示，過去一年多以來，賴清德用「做實事」的態度，認真紮實地投入改革跟建設工作，完成很多重要的施政成果。

蔡英文強調，在賴清德任內，全力執行包括5加2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能、優化投資環境、強化國家發展的政策規劃。

蔡英文指出，在這當中，有許多複雜的、艱難的挑戰，但賴清德始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍然堅持崗位到最後一刻，「除了由衷的感激和不捨之外，我找不到其他的言語，來形容此刻的心情。 」

在九合一選舉之後，蔡英文表示，賴清德一直認為，他必須為選舉的結果負責。不過，執政黨內上上下下，包括即將接任的蘇院長，其實都希望賴院長能夠繼續留下來為台灣努力，「但是，賴院長依然維持辭職以負責的心情。所以，儘管百般不捨，我還是尊重賴院長的決定。 」

不過，蔡英文強調，賴清德離開閣揆的職務，但是她相信賴院長仍然會很關心台灣，也很關心台灣的未來，所以他仍然是台灣隊的一員，「未來，為了台灣，我們還是會一起來打拚。 」

▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）



▲總統蔡英文不捨賴清德滿身傷痕。（圖／記者李毓康攝）

