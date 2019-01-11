快訊／蔡英文宣布蘇貞昌任閣揆3關鍵：有經驗、有魄力、有執行力

▲總統蔡英文宣布蘇貞昌擔任閣揆。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長賴清德11日上午召開臨時行政院會，宣告內閣總辭。隨後總統蔡英文於11時在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。

蔡英文首先感謝賴清德過去一年來，用作實事的態度投入改革跟建設工作，完成很多重要施政成果，在他任內全力執行前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能，投資環境強化投資發展的規劃，很多複雜的艱難挑戰，但他始終以堅定意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍堅持崗位到最後。

蔡英文表示，她除了感激跟不捨，找不到其他來形容她的心情，九合一選舉後他一直認為他必須負責，全黨都希望他可以留下來，但他依然維持辭職負責的心情，儘管百般不捨，但還是尊重他的決定；儘管他離開閣揆職務，但相信他會繼續關心台灣，未來為了台灣還是會一起打拼。

蔡英文接著表示，蘇貞昌有三個強項，完全符合台灣需要，第一是經驗，第二是魄力，第三是執行力，此刻台灣需要有經驗、有魄力的院長，以他的執行力來完成後續改革，他的超越哲學在去年選舉有目共睹，大膽用年輕人、宣傳創意跟進化，都讓人印象深刻。

蔡英文說，在賴清德堅定請辭後，正式徵詢蘇院長，在他考慮之後，決定攜手為台灣再拼一次，林全院長打基礎，賴院長拼執行也為國家未來做很多規劃，而蘇貞昌施政重點就是要更強力壯大台灣，執政前半場已經在改革，建設跟經濟發展上做出成績，執政後半場要把成果分享給台灣人民，所以對於新任院長最大期待，就是施政務必讓人民有感。

蔡英文強調2019年是充滿挑戰跟機會的一年，美中貿易戰衝擊跟中國步步進逼，一國兩制強加，台灣發展勢必受到挑戰，過去兩年多來的每一項工作，經濟轉型、投資台灣、國防自主等等，就是要把挑戰轉換成機會的準備，我的團隊要持續實踐壯大台灣的承諾。

▼總統府公布蘇貞昌擔任閣揆記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



黨內人士評估，在黨內派系平衡考量下，黨務機器已交給卓榮泰，而在行政系統方面，賴清德雖然堅持離開，但並未代表新系真的放掉行政系統；賴清德和蘇貞昌，表面上是不同派系，但過去蘇貞昌及其子弟兵也是有跟新系併肩作戰的默契，例如，2012年蔡英文競選總統時，總部由蘇貞昌擔任主任委員，新系的林錫耀擔任執行總幹事、陳俊麟主責民調，團隊中新系、蘇系人馬其實都有過合作與互動的經驗。

在政院人事方面，蘇貞昌10日在跟總統正式徵詢後，也在下午於蘇辦智庫啟動徵詢工作，台南市代理市長李孟諺證實接任行政院秘書長一職；另外副秘書長何佩珊可望留任，繼續扮演行政院與國會之間的溝通橋樑。在內政方面，據指出調動幅度並不會太大，包括內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、法務部長蔡清祥等人目前都很穩固，會先從農委會、交通部、環保署、教育部、中選會與促轉會主委等6部會優先補實。

發言人系統人事上，早在桃園市長鄭文燦上任之後，其新聞處長張惇涵並未入市府，並且與其他蘇系人馬多有躁動，已經可以看出端倪；特別是張惇涵過去擔任過蘇貞昌文宣部副主任、民進黨發言人，後來隨鄭文燦擔任新聞處長，發言犀利受到矚目，入閣掌管發言系統的呼聲早傳言已久。

在交通部長方面，傳言行政院政務委員吳澤成接任，不過也較有可能由現任代理部長王國材真除，但10日下午蘇貞昌也有在智庫徵詢前台中市長林佳龍；農委會方面，也可能由代理主委陳吉仲真除；而教育部長方面，外傳已徵詢立委管碧玲，但黨內評估可能性並不高，未來較可能納入立委不分區名單；在環保署長方面，先前也傳徵詢過林佳龍。