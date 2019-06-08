韓國瑜承諾花蓮3項建設！為「台獨工作者」賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣、林姸君、林昱萱、戴若涵／花蓮-台北連線報導

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢8日下午在花蓮隆重登場，韓國瑜傍晚5時許在主辦單位宣稱的「15萬」韓粉簇擁之下大進場，許多韓粉激動地濕了眼眶，韓國瑜致詞時除了感謝支持者外，還為賴清德抱屈，直言民進黨擺明要做掉賴清德，未來幾個月手段會愈來愈激烈，要讓民進黨2020下台！

▲韓國瑜8日赴花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

造勢現場「紅潮再現」，觸目所及皆是飄揚的國旗，許多韓粉身穿國旗裝、手揮旗幟，臉上還貼著國旗貼紙，攜帶自製看板，力挺心目中的政治偶像，主辦單位宣稱現場湧入逾15萬名韓粉。而韓國瑜見到熱情支持者們也忍不住感動地鞠躬致謝，直說「謝謝，非常非常非常的感謝大家！」

韓國瑜上台致詞宣布，已經登記參選國民黨總統初選，並表示如果未來有機會領導中華民國，將在花蓮進行3項交通建設，首先要讓蘇花改二期工程趕快完工，其次要讓國道6號從南投接到花蓮，打造一日生活圈，最後則是建設環島高速公路，將花東地區連接起來！

韓國瑜也忍不住替前行政院長賴清德抱屈，指出賴清德是一名務實的「台獨工作者」，而他是「九二共識支持者」，民進黨在黨內總統初選「擺明要做掉賴清德」，他忍不住痛批，民進黨對自己黨內對手，都是用這種方式，在未來的幾個月手段只會愈來愈激烈，韓國瑜拜託各位鄉親「給我支持，給我力量」，高喊「2020民進黨下台」！

▲主辦單位宣稱湧入15萬支持者。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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