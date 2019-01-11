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賴清德卸任前拍板！國道警察危險加給每月3000元　回溯元旦起發放

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▲國道紅斑馬遭追撞，重傷21歲實習警與死神搏鬥中，高公局集氣盼奇蹟。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道警察事故頻傳，政院核准危險加給。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德11日將率內閣團隊總辭，不過趕在「看守內閣」之前，他在9日核定國道警察危險加給3000元方案，將回溯至元旦起發放，行政院發言人Kolas Yotaka也證實此事。據了解，新措施近日內公告，警政署會請國道公路警察局儘快辦理，只要會計作業加緊腳步，農曆春節前應該來的及發出危險加給。

國道警察殉職事件頻傳，內政部擬增列「國道公路警察局各公路警察大隊所屬警察人員，於各該大隊實際執行勤務者，各按原支等級數額加 6 成支給」，每人每月增加 5061元，但案子去年4月份送到行政院人事行政總處， 9月又被要求補充資料，要內政部等單位說明本局工作環境及危險程度與刑事警察之差異，以避免刑警要求攀高效應；以及應避免危險因子，如以科技執法、充實安全防護裝備等改善。

但國道警察危險加給5061元草案卻遲遲卡在行政院人事行政總處，為此，內政部長徐國勇日前還帶人事總處人事長施能傑直接上國道了解值勤，希望能加速危險加給的定案，最後多方協調下，數字定在3000元，賴清德趕在9日核定。

原來總辭後代表賴內閣轉入看守內閣，一直到總統公布新內閣人事後並且交接才是正式辭職，交接前都是看守狀態，不能做重大決定。

事實上根據警政署統計，國道警察執勤危險程度，遠高於其他警察機關，近20年計有20名執勤員警死亡，近11年（96至106年）國道員警因執勤受傷有75件95人，「員警執勤身亡發生率」為千分之5.26，分別高於台北市政府警察局3.29倍、新北市政府警察局2.29倍、桃園市政府警察局1.74倍、台中市政府警察局2.63倍、台南市政府警察局2.22倍及高雄市政府警察局1.98倍(6都平均發生率為千分之2.25)。

這次拍板，許多基層員警都力讚徐國勇跟行政院說到做到，「很有Guts」！

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關鍵字：國道警察,危險加給,徐國勇,賴清德

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