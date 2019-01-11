賴清德讚蘇貞昌「終結者」：投手經驗是無價之寶 　九局結束必獲人民支持

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德11日上午召開臨時行政院會，宣告內閣總辭。隨後總統蔡英文於11時在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作，賴清德表示，投手經驗是無價之寶，九局結束一定可以得到人民的支持。

賴清德說，「我要感謝蔡英文總統給我服務台灣這塊土地與人民的機會」，過去他率領行政院團隊積極認真執行7項重大任務，他與團隊戰戰兢兢、不敢鬆懈，許多方面已經有階段性的成果。

賴清德表示，去年民進黨遭遇空前挫敗，蔡英文總統雖辭去黨主席，但他認為，身為最高行政首長「辭其咎應」，應該負起政治責任。賴清德感謝蘇貞昌院長願意勇敢承擔，如同蔡英文所說，蘇貞昌有經驗、魄與執行力，相信蘇貞昌可以順利推展，效率成就一定更勝以往。

賴清德說，換成棒球術語，賴清德自認是中繼投手，蘇貞昌是「終結者」，高強度的比賽中，投手經驗是無價之寶，魄力、敢跟打者對決、要用什麼球路都控制地非常好，蘇貞昌以終結者之姿接任，相信九局結束之後，一定可以得到人民的支持。

最後他表示，蘇貞昌是他的政治前輩，他每次決定都不是考慮個人，總是勇敢承擔，感謝蔡英文、蘇貞昌，祝福蘇貞昌政務推動圓滿成功，「天佑台灣」。

▲賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）