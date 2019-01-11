快訊／部會首長辭呈上全蓋章　賴清德總辭轉「看守內閣」

▲賴清德致詞。（圖／翻攝YOUTUBE行政院開麥啦）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德11日召開3635次臨時行政院會，他坐定後只詢問針對今天的總辭議程，大家有沒有其他補充意見，現場並無異議。議程正式展開後，所有閣員陸續在辭呈上簽名或蓋章，最後由賴清德核准簽呈文稿。

會中，賴清德與閣員一一握手致意，互相打氣，神情輕鬆，他致詞時感謝閣員在他預約請辭後的一個多月來克盡職守，完成非洲豬瘟的防疫工作、完成2019國家總體發展計畫、台商回國投資專案、新經濟移民法送審、修訂產創條例、文化基本法送審、假訊息因應修法配套等等計畫，而昨天立法院預算審查通過，時間已經到了，也是他負起政治責任的時候。





賴清德說，民主政治就是責任政治，最高價值就是負責任，因此他率領內閣總辭，也希望後續政府能夠更戰戰兢兢回應人民期待，得到人民更多支持，他的辭職是讓總統大破大立、開創新局，最後也感謝蔡英文讓他服務這塊土地與土地上的人。

「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」賴清德也引用金庸的《神鵰俠侶》指出，大家在此相遇、在此分手，有緣的話會在壯大台灣的途中相逢。

行政院發言人Kolas Yotaka10日受訪指出，臨時院會會中人事長施能傑會送上全部閣員的辭呈請閣員簽名或蓋章，由院長核准後再送總統府，也代表賴內閣轉入看守內閣，不能做重大決定，一直到總統公布新內閣人事後並且交接才是正式辭職。