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做事衝、做人和　蘇貞昌為蔡英文「俯首甘為孺子牛」

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▲▼蘇貞昌一早前往新莊中港國小投下黨主席選票。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）

文／賴于榛

民進黨府院黨「重新整理」告一段落，行政院前院長蘇貞昌確定回任閣揆職位。他資歷完整，從基層省議員開始，一路當到屏東縣長、台北縣長、總統府秘書長，做事被評為剛強，始終衝衝衝，但過去曾與他共事的同業都表示，他其實是「做事衝、做人和」，桃園市長鄭文燦更讚蘇貞昌這回為總統蔡英文「俯首甘為孺子牛」，回任將會傳為佳話。

總統蔡英文宣布蘇真昌回鍋成定局，各界多半評價蘇貞昌是外表很硬衝、很剛正不阿，甚至會被認為他硬梆梆不能溝通，可許多合作過的人都私下說，他在很多公務或是人際交往上都有柔軟的一面，甚至鄭文燦也是如此評價蘇貞昌有柔軟、務實、彈性的一面，也有很好的溝通能力，且蔡英文與蘇貞昌相處過，知道什麼是最好的相處方式。

事實上，蘇貞昌這次再戰新北市雖落敗，但鋼鐵人行程掃街，文宣也都很到位，讓他選戰正評不斷，其中推出的「還好，有蘇貞昌」的系列短片，首集就是講述1999年的九二一大地震時，當時蘇貞昌率領縣府團隊救災與居民重建家園的故事，觸動居民的心。

▲▼蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

據當時也在現場的人指出，蘇貞昌到了救災現場其實情緒很激動，「感覺出來他很難過」，但也只能隱忍情緒，趕緊很明確地把各單位的人找齊，把該做的事情都處理好，最後位於新莊倒塌嚴重的「博士的家」重建完成時，居民普遍都很感激蘇貞昌當時的指揮若定。

過去曾與蘇貞昌共識的人說，其實蘇貞昌是「做事衝、做人和」，做事執行力強有效率，能直搗問題核心，但對人柔軟，這可以從他每一次拜票看的出來，在與民眾互動時，若是看到行動不方便的人，他一定會蹲下來致意。

另外，蘇貞昌在台北縣長任內，曾到各地與里長確認當地建設，當時他直接詢問某里長家人的生病狀況，讓里長嚇了好大一跳，因為家人生病一事並未張揚，也不常和蘇貞昌見面，卻如此被關注，讓基層點滴在心頭。

對於蘇貞昌回鍋，鄭文燦也曾說過這是「俯首甘為孺子牛」，因為過去蘇貞昌曾經擔任院長，由蔡英文擔任副院長，現在反向過來，蔡英文擔任總統蘇貞昌擔任閣揆的話，其實就是要讓有為年輕一代往前衝，並貢獻人生與政治的智慧的態勢。

●作者賴于榛，現為《ETtoday新聞雲》要聞中心記者。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,內閣,改組,總辭

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