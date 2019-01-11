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請辭讓蔡英文大破大立　賴清德：他日江湖相逢，再當杯酒言歡

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▲▼賴清德致詞。（圖／翻攝YOUTUBE行政院開麥啦）

▲賴清德致詞。（圖／翻攝YOUTUBE行政院開麥啦）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德11日率內閣總辭，轉看守內閣直到新閣揆接任。賴清德致詞時感謝部會首長在他預約請辭後依然克盡職守，而辭職是讓總統蔡英文能大破大立、開創新局，感謝蔡英文讓他服務這塊土地與土地上的人，並引用《神鵰俠侶》中的「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」期待有緣的話會在壯大台灣的途中相逢。

臨時院會處理內閣總辭，賴清德與閣員一一握手致意，互相打氣，神情輕鬆，他致詞時指出行政院接手總統指示的七大任務，也走到22縣市聽取前瞻與長照的建議，造訪產業代表了解實情，也面臨0206花蓮地震、普悠瑪事故等等，大家共同經歷磨難辛苦，也分享歡樂與笑容，有失去也有收穫，大家都無怨無悔繼續建設國家、發展經濟、造福人民、壯大台灣。

賴清德說，播下的種子也許無法在任內開花結果，但有許多已經萌芽或含苞待放，相信假以時日，國人會看到成果。

對於閣員在他預約請辭後的一個多月來克盡職守，賴清德也表達感謝，包括完成非洲豬瘟的防疫工作、完成2019國家總體發展計畫、台商回國投資專案、新經濟移民法送審、修訂產創條例、文化基本法送審、假訊息因應修法配套等等計畫，而昨天立法院預算審查通過，時間已經到了，也是他負起政治責任的時候

賴清德說，民主政治就是責任政治，最高價值就是負責任，因此他率領內閣總辭，也希望後續政府能夠更戰戰兢兢回應人民期待，得到人民更多支持，他的辭職是讓總統大破大立、開創新局，最後也感謝蔡英文讓他服務這塊土地與土地上的人。

「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」賴清德也引用金庸的《神鵰俠侶》指出，大家在此相遇、在此分手，有緣的話會在壯大台灣的途中相逢。

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關鍵字：辭呈,總辭,內閣,賴清德

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