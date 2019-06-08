政治中心／綜合報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午登場，總統蔡英文和前行政院長賴清德拋出施政方針交鋒，蔡最後喊話要賴放下個人，2020要一起贏。會後蔡英文也發文分享心得，每次參與政見會或經貿談判，都會出現怪表情，還罕見地附上了一張4連拍照片，表達心情的起伏，讓超過2萬粉絲大讚「小英的政見幾乎都做到了」、「從頭到尾保持風度」。

蔡英文8日晚間在臉書發文，提到每次參與政見會或國際經貿談判，心情一定多少會起伏，從一開始很謹慎、想安靜讀資料，後來開始有怪表情，接著有人想逗她笑，最後上場時就會是開心的！她說，這個心境也適用在民進黨和台灣身上，「今天的政見會，我們的敵人和對手不在這個講台上」，再度重申「2020我們要一起贏，一加一絕對大於二」。

▲蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」！政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了。（圖／取自蔡英文臉書）







▲政見會正面交鋒！蔡英文最後喊話賴清德：一加一絕對大於二。（圖／記者李毓康攝）

談到2008年到2016年重返執政，蔡英文強調，這4年證明自己是最能夠團結民進黨從困境中走向勝利的那個人，也最能在國際情勢變動中，帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，希望能團結每一個人，最後將贏得勝利。文中罕見附上一張會前準備的4連拍，只見小英從安靜地讀資料，下一秒拿著筆記錄的她，突然瞇眼癟嘴做出怪表情，最後被逗樂，開心地露齒大笑。

349字心得文引發超過2萬人按讚，粉絲直指小英從頭到尾保持風度和協調，氣度非常好，即使到最後結論，依然還是對賴清德喊話合作，細數的政績表現，也比檯面上所有競爭者都更來得適合當總統，痛批台灣不需要不懂謙卑的「最強候選人」，「聽完政見會後更堅信，蔡英文才能贏得大選，突襲和誠信是賴院長的罩門…」甚至整理出她的十大政見，直呼「認真說，小英的政見幾乎都做到了！」

▼網友整理十大政見：

長照政策

一、建立完整的長期照顧體系

二、發展以社區為基礎的健康照護團隊

三、發展以社區為基礎的小規模多機能整合型服務中心

四、每年編列330億元長照服務基金

五、針對偏鄉地區展開長照資源補強專案

六、優質的長照服務訓練、建立專業照顧管理制度

食安政策

一、源頭控管，設立毒物管理署

二、重建生產管理

三、提高進口農產品查驗件數

四、提高國內農產品檢驗件數

五、跨縣市稽查

六、評估修改食安法，對惡意黑心廠商課以更重的法律及賠償責任

七、提供、提高消費者檢舉獎金和業者窩裡反獎金

八、推動了多項保護舉發者和消費者的規範立法

年金改革

一、調整預算結構，嚴格按照施政優先順序分配資源

二、中央政府的公共建設，以跨縣市的區域為優先投資目標

三、組成國家年改委員會，研擬可行的年改方案

四、簡化目前過於複雜分歧的年金給付制度

五、適當延後年金請領年齡

六、逐步合理化年金的所得替代率

財政改革

一、檢討中央與地方政府的權責

二、中央政府要自我節制「中央請客，地方買單」的做法

三、中央補助設計開源節流誘因機制

四、合理縮小直轄市與非直轄市財政分配的落差

五、中央政府的計畫型補助，以跨域共同建設為優先

六、地方政府之間建立協調機制，整合資源共同解決跨域事務

醫療政策

一、政府醫療保健支出合理成長

二、強化公共醫療體系，將衛生所轉型為「社區健康照護管理中心」

三、強化各縣市健康照護資源的整合與協調

四、籌建國家級「高齡健康與照護研究中心」

五、建立以病人為中心的醫療體系

六、修正勞動法規

七、全民健保費之徵收應依綜合所得稅申報戶之實際所得徵收

八、廢除健保鎖卡制度以保障弱勢

勞動政策

一、縮短勞工的年總工時

二、訂「最低工資法」，扭轉勞工低薪的趨勢

三、支持青年與中高齡就業

四、立法保護非典型勞動

五、保障過勞與職災勞工

青年政策

一、將公民權年齡限制下修至18歲

二、確認兼任助理的勞工身份，納入勞基法

三、提供20萬戶只租不賣的社會住宅

四、增加平價保姆、公托以及非營利幼兒園

五、設立亞洲青年創新IPO中心

住宅及不動產

一、興建8年20萬戶社會住宅

二、實價課稅，房價合理化

三、帶動房產內需，預估總產值超過一兆元

外交政策

一、成立專案小組，推動「新南向政策」

二、建立多元、多面向夥伴關係

三、建立法律機制，使台灣能參與國際社會協助難民的援助計畫

兩岸政策

一、維持現狀

二、尋求對等尊嚴、彼此都能夠接受的互動之道