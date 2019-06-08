　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午登場，總統蔡英文和前行政院長賴清德拋出施政方針交鋒，蔡最後喊話要賴放下個人，2020要一起贏。會後蔡英文也發文分享心得，每次參與政見會或經貿談判，都會出現怪表情，還罕見地附上了一張4連拍照片，表達心情的起伏，讓超過2萬粉絲大讚「小英的政見幾乎都做到了」、「從頭到尾保持風度」。

蔡英文8日晚間在臉書發文，提到每次參與政見會或國際經貿談判，心情一定多少會起伏，從一開始很謹慎、想安靜讀資料，後來開始有怪表情，接著有人想逗她笑，最後上場時就會是開心的！她說，這個心境也適用在民進黨和台灣身上，「今天的政見會，我們的敵人和對手不在這個講台上」，再度重申「2020我們要一起贏，一加一絕對大於二」。

▲▼蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了。（圖／取自蔡英文臉書）

▲蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」！政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了。（圖／取自蔡英文臉書

▲▼民進黨總統初選電視政見會會後記者會,蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨總統初選電視政見會會後記者會,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲政見會正面交鋒！蔡英文最後喊話賴清德：一加一絕對大於二。（圖／記者李毓康攝）

談到2008年到2016年重返執政，蔡英文強調，這4年證明自己是最能夠團結民進黨從困境中走向勝利的那個人，也最能在國際情勢變動中，帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，希望能團結每一個人，最後將贏得勝利。文中罕見附上一張會前準備的4連拍，只見小英從安靜地讀資料，下一秒拿著筆記錄的她，突然瞇眼癟嘴做出怪表情，最後被逗樂，開心地露齒大笑。

349字心得文引發超過2萬人按讚，粉絲直指小英從頭到尾保持風度和協調，氣度非常好，即使到最後結論，依然還是對賴清德喊話合作，細數的政績表現，也比檯面上所有競爭者都更來得適合當總統，痛批台灣不需要不懂謙卑的「最強候選人」，「聽完政見會後更堅信，蔡英文才能贏得大選，突襲和誠信是賴院長的罩門…」甚至整理出她的十大政見，直呼「認真說，小英的政見幾乎都做到了！」

▼網友整理十大政見：

長照政策
一、建立完整的長期照顧體系
二、發展以社區為基礎的健康照護團隊
三、發展以社區為基礎的小規模多機能整合型服務中心
四、每年編列330億元長照服務基金
五、針對偏鄉地區展開長照資源補強專案
六、優質的長照服務訓練、建立專業照顧管理制度

食安政策
一、源頭控管，設立毒物管理署
二、重建生產管理
三、提高進口農產品查驗件數
四、提高國內農產品檢驗件數
五、跨縣市稽查
六、評估修改食安法，對惡意黑心廠商課以更重的法律及賠償責任
七、提供、提高消費者檢舉獎金和業者窩裡反獎金
八、推動了多項保護舉發者和消費者的規範立法

年金改革
一、調整預算結構，嚴格按照施政優先順序分配資源
二、中央政府的公共建設，以跨縣市的區域為優先投資目標
三、組成國家年改委員會，研擬可行的年改方案
四、簡化目前過於複雜分歧的年金給付制度
五、適當延後年金請領年齡
六、逐步合理化年金的所得替代率

財政改革
一、檢討中央與地方政府的權責
二、中央政府要自我節制「中央請客，地方買單」的做法
三、中央補助設計開源節流誘因機制
四、合理縮小直轄市與非直轄市財政分配的落差
五、中央政府的計畫型補助，以跨域共同建設為優先
六、地方政府之間建立協調機制，整合資源共同解決跨域事務

醫療政策
一、政府醫療保健支出合理成長
二、強化公共醫療體系，將衛生所轉型為「社區健康照護管理中心」
三、強化各縣市健康照護資源的整合與協調
四、籌建國家級「高齡健康與照護研究中心」
五、建立以病人為中心的醫療體系
六、修正勞動法規
七、全民健保費之徵收應依綜合所得稅申報戶之實際所得徵收
八、廢除健保鎖卡制度以保障弱勢

勞動政策
一、縮短勞工的年總工時
二、訂「最低工資法」，扭轉勞工低薪的趨勢
三、支持青年與中高齡就業
四、立法保護非典型勞動
五、保障過勞與職災勞工

青年政策
一、將公民權年齡限制下修至18歲
二、確認兼任助理的勞工身份，納入勞基法
三、提供20萬戶只租不賣的社會住宅
四、增加平價保姆、公托以及非營利幼兒園
五、設立亞洲青年創新IPO中心

住宅及不動產
一、興建8年20萬戶社會住宅
二、實價課稅，房價合理化
三、帶動房產內需，預估總產值超過一兆元

外交政策
一、成立專案小組，推動「新南向政策」
二、建立多元、多面向夥伴關係
三、建立法律機制，使台灣能參與國際社會協助難民的援助計畫

兩岸政策
一、維持現狀
二、尋求對等尊嚴、彼此都能夠接受的互動之道

ET快訊
快訊／《還珠格格》永琪幕後配音員病逝！　享年49歲
獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」爆氣秒掰
坐左排「直接爆頭」！巴士零煞車撞2.2米限高柱　17人慘死

關鍵字：蔡英文,賴清德,政見發表,民進黨政見發表,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡賴對決／蔡英文提1+1大於2 　賴清德：第一個1是誰？

蔡賴對決／賴清德拋憲改　蔡英文：最適合就是現任總統沒利害衝突

蔡賴對決／賴清德遺憾：蔡總統還是沒回答「我贏願不願意支持我」

蔡賴對決／蔡英文自稱現在進行式　賴清德：她說法好像我已經當選總統

蔡賴對決／賴清德自稱最強　蔡英文：每人都認為自己最強說與不說而已

蔡賴對決／賴清德：感謝蔡總統2008年帶領　人民2018年已做出決定

郭台銘餓到夜市吞臭豆腐止飢　吃飽嗆聲蔡政府「人民不能再忍耐4年！」

獨／政見會結束　賴清德直奔北海岸「做了這件事」

慧眼看天下／領袖面對面　黃寶慧專訪郭台銘的總統之路

178公尺走40分鐘！郭台銘板橋掃街人氣旺　民眾瘋喊「總統好」

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

郭台銘餓到夜市吞臭豆腐止飢　吃飽嗆聲蔡政府「人民不能再忍耐4年！」

獨／政見會結束　賴清德直奔北海岸「做了這件事」

慧眼看天下／領袖面對面　黃寶慧專訪郭台銘的總統之路

178公尺走40分鐘！郭台銘板橋掃街人氣旺　民眾瘋喊「總統好」

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

端午連假到　北農：蔬果到貨量少、價格降但仍高於去年同期

韓國瑜承諾花蓮3項建設！為「台獨工作者」賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他

蔡賴對決政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

百攤「韓流夜市」花蓮再現　攤商推「市長同款」搶賺15萬韓粉財

花蓮造勢！若有機會當總統...韓國瑜15萬人前承諾：我有信心創造兩岸和平

18歲少女賽車斷魂慘叫！　玩卡丁車失控翻覆「噴鼻血」離奇死亡

阿信逼問王力宏「有沒有加我IG」　下一句周董秒躺槍！

How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心

丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全身美照

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持錄影

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬間靜默

巷弄裡難忘好滋味　中原夜市蔥油餅飄香卅年

影／變態斜眼伸手爽摸OL下身　機智司機「有事找你」一招關禁閉

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

政治熱門新聞

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎..

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

醫師嗆韓不懂登革熱　高雄市府回..

韓國瑜請假表一公開　網看完吵翻..

紅潮塞爆花蓮東大門　主辦單位：..

醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂

「總統選庶民」　主辦單位：現場..

韓國瑜：我有信心創造兩岸和平

獨／熬夜搶發「國瑜財」　攤商嘆..

蔡英文新寵！正妹隨扈貼身保護曝..

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立..

即／韓國瑜來了　韓粉簇擁重現「..

蔡賴對決／賴：學貸十年免繳　「..

韓國瑜為賴清德抱屈：民進黨擺明..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜為賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他！

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢8日下午在花蓮隆重登場，韓國瑜傍晚5時許在15萬韓粉的簇擁之下大進場，許多韓粉激動地濕了眼眶，韓國瑜致詞時除了感謝支持者外，還為賴清德抱屈，直言民進黨擺明要做掉賴清德，未來幾個月手段會愈來愈激烈，要讓民進黨2020下台！

政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

聽完蔡賴政見發表　游梓翔大讚賴清德

賴清德：1+1大於2的第一個1是誰？

賴清德拋憲改　蔡英文：最適合就是現任總統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面