拿掉「九二共識」緊箍咒　王金平：應該是由各界共商要怎麼處理

▲王金平動向備受關注。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨主席吳敦義9日針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話，定調黨的兩岸論述就是「九二共識、一中各表」。對此，國民黨立委王金平10日受訪時直言這說法不包含他，因為他有自己的看法，兩岸關係是歷史事實在演變，一定要國內建立共識，才能有統一說法，應該是由各界共商要怎麼處理，才能形成國內共識，國內共識再跟大陸不同意見立場討論、溝通、協調。

國民黨大勝後，王金平近日動向備受關注，更傳出將在農曆春節後表態參選2020總統大位，而對於兩岸論述更有自己的想法，他10日受訪甩開吳敦義定調的「九二共識、一中各表」，也沒有接受同黨南投縣長林明溱反對談一中各表的說法。

王金平說，兩岸關係這是歷史事實在演變，因此一定要國內建立共識，才能有統一說法，大家的意見要一起匯集起來，他舉例從國父孫中山創立中華民國、老總統蔣中正是要反攻大陸，前總統蔣經國則是三民主義統一中國，前總統李登輝則是特殊國與國關係，都不一致。

對於兩岸論述究竟要以何為重，王金平指出，現在是你講的我不同意，我講的你不同意、民進黨跟國民黨講的不一樣、國民黨內部又有不一樣、兩岸說法也不一樣，目前是「一片混亂」。

王金平強調，當然還是要國內由各界產生這個共識才是台灣一致立場，現在他也不能講他的立場，應該是由各界共商要怎麼處理才能形成國內共識，國內共識再跟大陸不同意見立場討論、溝通、協調，但這些都是以後的事情，現在要他表示什麼他覺得都沒有意義，因為誰的答案都會被否決。