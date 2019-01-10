「蘇上賴下」倒數　賴清德離職模式可能有這2種

▲賴清德請辭時間備受關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德預約請辭，各界推估適當時機就是總預算審完後，而立法院臨時會最快10日，最慢11日會將審查完總預算。據了解，預算審查一結束，賴清德會先向總統蔡英文口頭請辭，接著才會在閣員到齊的行政院會正式總辭，10日的行政院會確定不是總辭時機，下一回總辭日子落在17日的院會，但也不排除在此之前召開臨時行政院會宣布總辭。

賴清德去年在政策檢討記者會上「預約請辭」，要在適當時間離開，中間雖歷經總統蔡英文多次慰留，但為敗選負責的心意依然堅定，因此近日傳出總統與行政院前院長蘇貞昌見面後，雙方達成共識，「賴下蘇上」態勢底定。

各界推估請辭的適當時機就是總預算審完後，雖然賴清德隨後封口不談，可立法院臨時會最快10日，最慢11日會將審查完總預算，立法院長蘇嘉全也表態希望早日審完。

根據過往慣例，內閣總辭要過行政院會，據了解，預算審查一結束，賴清德會先向蔡英文口頭請辭，接著才會在閣員到齊的行政院會正式總辭，10日的行政院會確定不是總辭時機，下一回總辭日子落在17日的院會，但也不排除在此之前召開臨時行政院會宣布總辭；對於總辭時機，行政院發言人Kolas Yotaka受訪僅說，還沒有消息。

對於「蘇上賴下」這態勢，桃園市長鄭文燦日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，肯定蘇貞昌接任會傳為佳話，對於賴清德預約請辭則認為「做了充分的考量」，並替賴清德說話，因為執政成果會慢慢浮現，讚賴清德中繼投手當得還可以，只是剛好守備不好遇到亂流，「換下來也是常態，很棒的中繼投手也會被換下來」。