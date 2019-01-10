立委補選／藍營彰化「齊拱」阮厚爵　三重將再徵詢李乾隆

▲彰化立委補選，國民黨由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵三人對決

記者賴于榛／台北報導

彰化立委補選由誰出線，國民黨預計10日上午10時30分公布黨籍醫師蔡明忠、前副縣長柯呈枋、和美鎮長阮厚爵民調結果，其中阮厚爵剛連任和美鎮長，但地方勢力都「齊拱」他為黨出征，有希望在民調當中勝出；另外，艱困選區部分，黨務人士指出10日將再度徵詢新北市黨部主委李乾隆，台南地區則逐漸明朗應該就是市黨部主委謝龍介。

第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日（星期六）舉行投票，與台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區合併投票；另外，台北市第2選舉區及台中市第5選舉區將在27日投開票。

彰化立委補選部分，國民黨預計由組發會主委李哲華10日公布黨籍醫師蔡明忠、前副縣長柯呈枋、和美鎮長阮厚爵民調結果，三人各有長處，其中阮厚爵剛連任和美鎮長，但地方勢力都「齊拱」他為黨出征，有希望在民調當中勝出。

另外，艱困選區部分，黨務人士指出，新北市三重選區雖然還是有勸進前立委朱俊曉的聲浪，但10日將再度徵詢目前最強棒的李乾隆；台南地區則逐漸明朗，應該就是日前已確定遷戶籍，並表態願意為黨一戰的謝龍介。





▲國民黨持續勸進李乾龍。（資料照／記者徐政璿攝）

金門部分雖然日前縣黨部委員會已通過提名金門縣議會前議長洪麗萍，但此區原先就競爭激烈，共有11人角逐，提名一出反彈頻頻，包括前議員陳玉珍揚言參選到底，縣聯社理事主席黃克標9日則一度到中央黨部喊話要絕食抗議，自認自己為黨操盤、布署選戰卻得來這種對待。

黨務人士則說，金門表態高達11人，縣黨部有一一約談過，後來經過考評送委員會通過洪麗萍，是因為勝選機會最高，理論上不會因為有人抗議而改變徵召結果。

至於金門欲參選的人爆滿為何不動用民調對決，黨務人士指出，因為金門地方很小，一旦做民調，可能因為選民人數不足，導致每位欲參選人的票數十分分散且接近，誤差性也會太高，才採用考評模式。