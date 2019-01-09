拚兩岸城市交流　楊鎮浯：希望金門走的更積極

記者賴于榛／台北報導

兩岸關係依然尷尬，但國民黨主席吳敦義9日針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話。對於兩岸城市交流，金門縣長楊鎮浯會前受訪指出，希望金門走的更積極，畢竟金門角色不一樣；而一中各表是否還會有模糊空間，他則認為細部論述會隨著局勢變化有不同，但是大方向不變。

總統蔡英文日前親上火線回應大陸國家主席習近平談話，她強調台灣決不會接受、也堅決反對九二共識、一國兩制，甚至5日與外媒茶敘時，也呼籲各政黨態度團結一致。





兩岸關係僵持，吳敦義9日則是在中央黨部針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話，包括澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等人都陸續抵達，苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕則派出代理人。

參與兩岸城市論壇，楊鎮浯會前受訪指出，今天來一方面黨要有統一口徑、統一論調，地方則都會在一致的論述下，在這範圍內去做，但他希望金門走的更積極，畢竟金門角色不一樣。

媒體追問一中各表是否還會有模糊空間，他則認為細部論述會隨著局勢變化有不同，但是大方向不變，還是要有一致性論述，讓地方政府在做交流活動時比較有方向去辦理因地制宜的活動，相信會中也會討論到。

▲金門縣長楊鎮浯出席國民黨兩岸交流會議。（圖／記者屠惠剛攝）

