挺九二共識！藍營地方包圍中央　張麗善：建立兩岸更緊密的聯繫

記者賴于榛／台北報導

國民黨主席吳敦義9日針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話。雲林縣長張麗善會後轉述，九二共識中央黨部有基本立場，縣市首長立場應該是一致的，會中也討論透過中央黨部協助有城鄉或是城市論壇，鄉、市都透過中央黨部平台建立兩岸關係更緊密的聯繫。

「兩岸城市交流會議」，率先抵達的是澎湖縣長賴峰偉，接著新竹縣長楊文科、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長林明溱紛紛從前門入場，新北市長侯友宜則是避開媒體，搭乘電梯直達黨部三樓，高雄市長韓國瑜抵達時間約為12時20分，因晚到趕緊匆匆上樓並未受訪，據了解，會中等到韓國瑜現身才正式開始討論。

另外，連江縣長劉增應請假，台中市長盧秀燕與苗栗縣長徐耀昌則是派出代理人，嘉義市長黃敏惠僅列席、中常會宜蘭縣長林姿妙未現身，出席率約8成。





▲吳敦義主持國民黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

張麗善會後受訪指出，九二共識中央黨部有基本立場，縣市首長立場應該是一致的，會中也討論透過中央黨部協助有城鄉或是城市論壇，鄉、市都透過中央黨部平台建立兩岸關係更緊密的聯繫，有些需要黨中央協助的部分，或是有任何法令或是立法問題立院黨團都協助。

至於是否支持一國兩制，張麗善說，從之前兩岸的各自表述，我方是以中華民國為主，中共立場就是中華人民共和國，這就是各自表述。

兩岸城市交流部分，張麗善說，其實每個縣市都跟其他省分有友誼連線，譬如說雲林縣跟四川成都，未來可以跟其他城市多交流，且包括北京、上海現在其實有些接觸。







▲張麗善盼兩岸交流更密切。（圖／記者賴于榛攝）

未來是否黨中央會帶地方一起與對岸交流，張麗善表示，目前由國民黨大陸委員會主任周繼祥當作平台，待兩岸諮詢委員會成立以後，城鄉論壇、城市論壇都會有名目。

媒體追問吳敦義似乎對2020有想法，張麗善則說，目前沒聽到有這想法，會議目的是希望建立平台幫助縣市首長，無論是在經濟、農業之間有任何問題，中央黨部跟立院黨團都能協助。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者屠惠剛攝）