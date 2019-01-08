評／法律人徐國勇拚司改「解放警察」　關鍵要等政院協商

▲林俊佑帶司法警察闖幼兒園惹出風波。（資料照／李麗芬辦公室提供）

文／賴于榛

內政部長徐國勇決議要廢《調度司法警察條例》，從司改下手「解放警察」，讓這民國34年訂立的舊法在合宜性上露出一線曙光，但過去已習慣司法警察模式的法界恐有阻力之外，中間還有內閣改組等變因，行政院預計16日由政委羅秉成召集跨部會協商會不會開成，如何說服各界聽到基層員警的聲音將是關鍵。

前花蓮檢察官林俊佑去年六月調度司法警察闖入幼兒園興師問罪，引爆社會輿論撻伐，並遭監察院快速彈劾，當時就有司法警察無辜的聲浪傳出，徐國勇多次堅持下，行政院16日預計由政委羅秉成召開會議，討論《調度司法警察條例》修正或乾脆廢除。

林俊佑案僅是一個明顯的稻草《調度司法警察條例》自民國34年實施至今，實務上，檢警合作辦案時常發生「檢強警弱」的狀況，甚至檢察官要的，警察不得不從，原因就是「懲處」被綁住了。

原來《調度司法警察條例》除了明定司法警察受檢察官、推事之指揮命令者，應即照辦，不得藉詞延擱，更指出司法警察若有有成績或有廢弛職務之情形者，該管首席檢察官或法院院長得逕予嘉獎、記功、記大功或申誡、記過、記大過，其廢弛職務情節重大者，並得函請該管長官予以撤職或其他處分。

▲內政部長徐國勇 。（資料照／記者張一中攝）



實際上，不少案件的執行、偵查、監控，第一線的警方熟悉度不輸檢方，檢警合作長久以來運行也堪稱順暢，只是壓著《調度司法警察條例》有了上下之別，是否合適當今的運作，還有待行政院做完整思考。

其實徐國勇是特教老師出身，接著考上律師，執業數年後轉入政壇，曾任第6屆立委、第9屆立委、第9屆台北市議員，也曾是電視節目主持人，一路走來離警察不算太近，但開出廢除《調度司法警察條例》的第一槍，除了是司法改革的一環，也的確引起警界關注，意外接地氣。

加上徐國勇先前拉著人事長施能傑上國道視察，爭取國道警察危險加給之外，一舉一動頗獲警界基層關注，此案能不能過，但看政院與法務部內政部的後續協調有沒有聽進基層聲音。

●作者賴于榛，現為《ETtoday新聞雲》要聞中心記者。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net