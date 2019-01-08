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網友怒喊「還我稅」！政院開澄清大會：稅計賸餘非稅課收入

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▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文元旦談話要求將稅收超收紅利分享給弱勢，一週內方案的傳言不斷，行政院8日召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會一次澄清，針對發放萬元紅包給低薪族，行政院副院長施俊吉強調絕不發這種現金紅利；而有網友批評稅收超收就該「還我稅」！財政部長蘇建榮則解釋過去幾年累積稅收剩餘，主要是因為景氣回溫、稅制調整，稅收實徵大於預算數，且非稅課收入。

稅計賸餘的紅利分享經過行政院與部會一週的討論與規劃後，施俊吉、蘇建榮、Kolas 8日召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，但各方案都還在研議當中，記者會主要都在澄清近日外傳的各種說法。

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

▲發言人Kolas Yotaka。

Kolas率先澄清，她說近日外界對於方案的討論很多，確實會議中也有大大小小的提議，但從來沒有任何一案是定案的，可很多媒體關切，甚至媒體會用肯定句來報導方案，因此政院再次說明，沒有召開此案的定調會議，並停止討論「發放現金紅利」的方向，因為這個計畫必須從長計議，必須合法合理使用，確實給總統所指的弱勢人選。

對於網友多所批評收超收就該「還我稅」！蘇建榮則解釋，過去幾年累積稅收剩餘，主要是因為景氣回溫、稅制調整，稅收實徵大於預算數，且非稅課收入，像是國營事業獲利增加，繳庫增加，以及政府的節流政策，才會累積有盈餘。蘇建榮說，估計目前稅收盈餘約386億元，過去的狀況是，若有盈餘，可以留下來給來年預算財源不足時使用，過去的稅計賸餘都是下個年度歲入歲出差短的財源，也從來沒有補助地方政府。

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政部長蘇建榮。

施俊吉則強調，稅計賸餘的使用方法將是一次性，處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見，謹慎溝通，主要是為了促進經濟發展、照顧弱勢以及為非洲豬瘟預防留下經費。對於外界多所揣測方案走向，他強調本案不會舉債、不會破壞財政紀律、絕對不是負所得稅，也不是劫貧濟富，是要照顧弱勢，更不是發消費券，大聲疾呼發放萬元紅包給低薪族這種說法是子虛烏有，行政院絕不發這種現金、現金紅利。

至於為何選擇一次性發放稅計賸餘，施俊吉說，原因是經濟學上有邊際效應，也就是弱勢民眾增加所得之後，拿來消費的比例高對於經濟成長有加乘效益，「社會上也應該同意，分一點給所得後段的這群人，符合社會正義」。

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，副院長施俊吉。（圖／記者林敬旻攝）

對於絕對不發放現金紅利一事，Kolas會後則補充解釋，歲計賸餘三樣態包括編入109年預算、追加108年預算，或是編特別預算，其中也可以發放補助金給弱勢族群，但都在研議當中。

Kolas也再度澄清，所謂萬元紅包的說法，非但違反預算法、違法議事程序的常識、也不合行政機關做法以及政策擬定的SOP。

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，副院長施俊吉。（圖／記者林敬旻攝）

▲副院長施俊吉。

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關鍵字：財政部,施俊吉,歲計賸餘,紅包

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