陸委會再提「九二會談無共識」　批國民黨與陸「各說各話」





▲行政院陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

中國國民黨今天發布「兩岸政策基本立場」文件，對外重申藍營堅持具「一中各表」含意的「九二共識」，對此行政院大陸委員會晚間發布新聞稿，強調1992年兩會會談後，實際上雙方最終並未達成共識，僅是「各說各話」，徒留下許多困惑和混淆，更呼籲台灣各界不要再附和中共立場。

陸委會指出，1992年兩會會談最終並未達成共識。大陸未曾同意國民黨聲稱達成「一中各表」的「九二共識」，雙方對「九二共識」為何並無共識，已淪於各說各話。

陸委會直言，上述問題的根源在於，北京當局一直不願面對中華民國存在的事實，長期以來藍營人士赴中國大陸交流時，也無人敢在中共面前公開大聲說出中華民國。

在此之下，陸委會提到，中共中央總書記習近平近日再定義「九二共識」是「兩岸同屬一個中國、共同謀求國家統一」，更倡議探索「一國兩制」台灣方案，若國民黨提「九二共識」，無異於附和中共立場，不利於中華民國主權及台灣民主的生存空間。

因此陸委會強調，兩岸關係發展及政策方向是中央職權，兩岸任何交流不應設置前提，並應符合政府相關法令規定，只有經過台灣人民的授權與監督，且由兩岸政府以和平對等的模式來進行談判，才能真正保障人民福祉權益及國家最大利益。

▼陸委會日前公布1992年海基海協會香港會談時，我方為爭取一中各表，所提出的兩岸方案，但最後雙方對對方提出的主張均不接受，因此談判破局，未有明文紀錄的共識達成。（圖／記者陳政錄攝）