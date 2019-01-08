低薪族1萬元紅包確定飛了　政院三方案考量推「弱勢補助金」

▲行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

行政院副院長施俊吉8日召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，針對日前傳出政院要發萬元紅包給月薪3萬元以下低薪族，他澄清這方案是子虛烏有，不會發放現金紅利；行政院發言人Kolas Yotaka會後補充解釋，歲計賸餘三樣態包括編入109年預算、追加108年預算，或是編特別預算，其中也可以發放補助金給弱勢族群，但都在研議當中。

總統蔡英文元旦談話要求將稅收超收紅利分享給弱勢，經過一週討論與規劃，施俊吉、財政部長蘇建榮、Kolas 8日召開記者會說明。





▲副院長施俊吉。

針對日前傳出政院要發萬元紅包給月薪3萬元以下低薪族，他澄清這方案是子虛烏有，不會發放現金紅利，Kolas率先召開記者會澄清，政院已經停止「發放現金紅利」的討論方向；施俊吉也強調歲計賸餘的處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見，萬元紅包是子虛烏有的說法，也絕不會發放現金紅利。

施俊吉表示稅計賸餘將有3用途，包括促進經濟發展、照顧弱勢以及為非洲豬瘟預防留下經費，只發一次且將從長計議，原因是經濟學上有邊際效應，也就是弱勢民眾增加所得之後，拿來消費的比例高對於經濟成長有加乘效益，「社會上也應該同意，分一點給所得後段的這群人，符合社會正義」。





▲發言人Kolas Yotaka。

對於絕對不發放現金紅利一事，Kolas會後則補充解釋，歲計賸餘三樣態包括編入109年預算、追加108年預算，或是編特別預算，其中也可以發放補助金給弱勢族群，但都在研議當中。

Kolas也再度澄清，所謂萬元紅包的說法，非但違反預算法、違法議事程序的常識、也不合行政機關做法以及政策擬定的SOP。