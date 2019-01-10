快訊／彰化立委補選　國民黨推派前副縣長柯呈枋出戰

▲國民黨中央公布由前副縣長柯呈枋出征。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

針對彰化立委補選，國民黨10日上午公布由前副縣長柯呈枋代表參選。柯呈枋表示，他在中央與地方有二十三年的經驗，希望爭取更多資源為民服務。

柯呈枋為現任勞動部雲嘉南分署署長，國民黨中央黨部表示，柯學經歷各方面上都非常的優秀，也符合國民黨希望重新革新改造的一個心的氣象。

柯呈枋表示，自己是貧苦、苦讀出身努力打拼的年輕人，這次有機會為國家服務，會全力以赴，在中央跟地方服務二十三年的經驗跟歷練，相信有能力專業可以在立法院來訂定福國利民的各項法案，也為地方的需要，鄉親的需求來爭取更多的資源跟福利。

團結挺這「柯」柯呈枋說，感謝彰化六個鄉鎮的支持，希望在第一選區這六鄉鎮的鄉親，會跟所有鄉親站在一起努力打拼，代表國民黨這次可以力保在彰化的這一席立委，來傳承學姊王惠美縣長，順利的來接棒她所留下的這一席立委。

1972年次的柯呈枋曾歷練過法務部科長、彰化縣政府秘書、彰化縣政府計畫處長、彰化縣政府勞工處長、彰化縣政府機要秘書、彰化縣副縣長等職務。

▲謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨第二階段另兩席立委補選，台南市第二選區鎖定市黨部主委謝龍介；新北市第三選區則持續勸進前立委朱俊曉或新北市黨部主委李乾龍，藍營黨內人士勸進的文傳會副主委鄭世維與前新北市議員胡淑蓉也徵詢當中。

國民黨組發會主委李哲華表示，第二階段四個選區，除了彰化民調出爐以外，其他的像金門的部分，在金門縣黨部委員會經過他們評估徵詢之後開會決議，建議中央來徵招前議長洪麗萍。

李哲華說，另外其他兩席的部分，都是屬於艱困選區，第一個就台南還有一個是新北，台南經過評估各方面的條件，還是以現在的市黨部主委謝龍介為徵詢。

李哲華認為，勝算機率最高為謝龍介，目前還在積極勸進當中，目前謝出國農漁業者到大陸去採購，促銷這個農漁產品，要求他已經把戶籍地遷到老家新市，將會再積極勸進。

新北一席，李哲華表示，在地戰力的答案就是前立委朱俊曉，在這一次新北市長侯友宜的選舉，他也負責三重的整個以各總操盤，那也是一個即戰力，另外當然也有人提到的前新北市黨部主委李乾龍，因為他連續兩屆的立委選舉，以些微的票數輸給民進黨高志鵬，那當然大家認為他也是即戰力，尤其他現在身兼新北市黨部主委跟基層的這一個在地經營非常的熱烈。

李哲華指出，但是他們兩位意願都不是很高，並提到「三重賣菜郎」鄭世維，還有三重前議員胡淑蓉，兩位也現在也都在徵詢當中，將會再跟李乾隆密集討論。

第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日（星期六）舉行投票，與台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區合併投票。另外，台北市第2選舉區及台中市第5選舉區則會先在1月27日投開票。