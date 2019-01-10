　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／彰化立委補選　國民黨推派前副縣長柯呈枋出戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨中央公布由前副縣長柯呈枋出征。（圖／記者潘永鴻攝）

▲國民黨中央公布由前副縣長柯呈枋出征。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

針對彰化立委補選，國民黨10日上午公布由前副縣長柯呈枋代表參選。柯呈枋表示，他在中央與地方有二十三年的經驗，希望爭取更多資源為民服務。

柯呈枋為現任勞動部雲嘉南分署署長，國民黨中央黨部表示，柯學經歷各方面上都非常的優秀，也符合國民黨希望重新革新改造的一個心的氣象。

柯呈枋表示，自己是貧苦、苦讀出身努力打拼的年輕人，這次有機會為國家服務，會全力以赴，在中央跟地方服務二十三年的經驗跟歷練，相信有能力專業可以在立法院來訂定福國利民的各項法案，也為地方的需要，鄉親的需求來爭取更多的資源跟福利。

團結挺這「柯」柯呈枋說，感謝彰化六個鄉鎮的支持，希望在第一選區這六鄉鎮的鄉親，會跟所有鄉親站在一起努力打拼，代表國民黨這次可以力保在彰化的這一席立委，來傳承學姊王惠美縣長，順利的來接棒她所留下的這一席立委。

1972年次的柯呈枋曾歷練過法務部科長、彰化縣政府秘書、彰化縣政府計畫處長、彰化縣政府勞工處長、彰化縣政府機要秘書、彰化縣副縣長等職務。

▲國民黨黨台南市黨部主委謝龍介指出郭信良沒被民進黨開除，哪有重新入黨問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨第二階段另兩席立委補選，台南市第二選區鎖定市黨部主委謝龍介；新北市第三選區則持續勸進前立委朱俊曉或新北市黨部主委李乾龍，藍營黨內人士勸進的文傳會副主委鄭世維與前新北市議員胡淑蓉也徵詢當中。

國民黨組發會主委李哲華表示，第二階段四個選區，除了彰化民調出爐以外，其他的像金門的部分，在金門縣黨部委員會經過他們評估徵詢之後開會決議，建議中央來徵招前議長洪麗萍。

李哲華說，另外其他兩席的部分，都是屬於艱困選區，第一個就台南還有一個是新北，台南經過評估各方面的條件，還是以現在的市黨部主委謝龍介為徵詢。

李哲華認為，勝算機率最高為謝龍介，目前還在積極勸進當中，目前謝出國農漁業者到大陸去採購，促銷這個農漁產品，要求他已經把戶籍地遷到老家新市，將會再積極勸進。

新北一席，李哲華表示，在地戰力的答案就是前立委朱俊曉，在這一次新北市長侯友宜的選舉，他也負責三重的整個以各總操盤，那也是一個即戰力，另外當然也有人提到的前新北市黨部主委李乾龍，因為他連續兩屆的立委選舉，以些微的票數輸給民進黨高志鵬，那當然大家認為他也是即戰力，尤其他現在身兼新北市黨部主委跟基層的這一個在地經營非常的熱烈。

李哲華指出，但是他們兩位意願都不是很高，並提到「三重賣菜郎」鄭世維，還有三重前議員胡淑蓉，兩位也現在也都在徵詢當中，將會再跟李乾隆密集討論。

第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日（星期六）舉行投票，與台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區合併投票。另外，台北市第2選舉區及台中市第5選舉區則會先在1月27日投開票。

ET快訊
校花網戀外勞遭父母反對　結婚才發現對方是富豪
過期1年半！「黑心奶精」2.5公噸流竄早餐店、KTV
孫生主持尾牙「這句話犯長官大忌」！講錯話害反骨丟工作
新北16歲少年燒炭身亡　警方拉起封鎖線

關鍵字：國民黨,立委補選,彰化,柯呈枋

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌追李瑞倉涉慶富案　監察院：金管會未移送調查

扯！監委一人一台車　立委酸：天天在外面辦案這麼辛苦喔？

108年初考增列需用名額110人

考選部建議：設中藥師制度　給法定資格

指陳朝龍案判決違法　監察院：未逾越監察權

花蓮縣政府疑濫用媒體採購案　監察院自動調查

提案凍結促轉會預算　親民黨：促轉會總辭砍掉重練

「促轉會老是畫錯重點」　親民黨批：豬隊友、麻煩製造者

館長譙「政府只會養肥貓」　促轉會澄清：全照法令規定辦理

故宮文物外展自貶惹議　監委要查

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

台北市政府全面取消訂報　王世堅：柯文哲要滅絕文字媒體

貴婦奈奈一家5口逃加拿大　胡孝誠：他們是「爛民」不是難民

影／大支稱蔡英文「辣台妹」：把妳逼到牆角強抱！還好妳是最辣台妹

擴大內需出爐！電動機車雙優惠　砸10億續拚「重點十國」行銷

去年危害國家安全抓174人、破19製毒工廠　蔡英文大讚調查局

台北市也有機車練習場了！考照免再臨時抱佛腳

雲端最前線／柯文哲2020試金石 空戰炒不熱立委補選選情冷？

吳釗燮再護口譯哥「有信心」　外交部背書：他在駐台使節團中普獲好評

馮光遠批「人品太差」　網友挺潘恆旭「局長，好好教訓他」

4歲童緊擁唱安眠曲：你是我唯一的陽光　老貓「眼眶泛淚」離世

中國3千縣人口持續東流　從戶籍、學生大數據看城市發展潛力

道奇強打捕手葛蘭達　1年1825萬美元投靠釀酒人

南台灣購物專家合體！　「20年天王天后」同台唱情歌

哈爾濱「加強版河智苑」胸前背帶戰力1萬　盤點那些爆紅女神

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500

不敢吃！媽硬塞芝麻糕「頭髮才會黑」　她全分同學...又收N包+暖字條哭了

周杰倫親叔叔又打人！　出拳毆「女鄰居臉頰」恫嚇：要給妳教訓

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

研究證實「開會真的浪費生命」！專家提6缺點：最糟糕的企業文化

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

立委補選　藍營彰化三搶一

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

蔡英文：我減稅還加薪「22K走..

郭信良選議長　邱莉莉：別賣乖

快訊／王金平過年後宣布選總統

馮光遠轟人品差　潘恆旭怒：限3..

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

淯薪托嬰重打腳底板　侯友宜指示..

更多熱門

相關新聞

2020／王金平：一定要勇往直前

國民黨立法院黨團立委9日中午餐敘，據與會者轉述，前立法院長王金平在席間透露，可能在農曆年後宣布選總統。對此，王金平10日受訪時證實，他有表示一個態度，但是沒有講確切結果，因緣俱足就可以宣布，若是宣布就是表示決心，表示一定要勇往直前；至於是春節後哪一天，無論媒體如何追問元宵節前夕或是初五等等王金平都不願證實，僅強調還在等待宣布的因緣。

王金平拿下「九二共識」緊箍咒

陳思宇沒抽中「阿北4號」...再向對手下辯論戰帖　

立委補選／號次抽籤嬌妻甜蜜相隨　陳炳甫邀韓國瑜「三子連線」站台

國民黨提九二不提各表　柯P：有九二共表？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

科學家：收到15億光年外太空訊號

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面