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拒甩賴清德下令！　張麗善：廚餘養豬是最大漏洞、最大風險

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記者賴于榛、羅婉庭／台北報導

行政院長賴清德8日邀集各直轄市、縣（市）政府說明及溝通廚餘去化事宜，會中與會縣市首長同意都蒸煮廚餘，可用於餵食豬隻，也將共識提供給雲林縣政府參考。對雲林縣長張麗善9日受訪時依然拒甩此共識，她表示要將廚餘分成三路製成有機肥，行道樹、公園試用後再推廣給農民，更希望完全禁止廚餘養豬，「因為這是最大漏洞最大風險」。

國民黨主席9日針對「兩岸城市交流會議」邀集中15位黨籍縣市長參加便當會對話，包括澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應都陸續抵達，苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕則派出代理人。

針對豬瘟防疫的問題，金門縣長楊鎮浯受訪時先表示，金門境內並沒有豬瘟的問題，大家不需要恐慌，雖然的確有海漂的狀況，但有金門是採用最嚴苛的預防性作為，是全國最積極、最快的，不會成為疫情的破口。

▲▼雲林縣長張麗善出席國民黨「兩岸城市交流會議」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雲林縣長張麗善出席國民黨「兩岸城市交流會議」。（圖／記者屠惠剛攝）

至於賴清德下令蒸煮廚餘用於餵食豬隻，也獲各縣市同意，唯獨雲林縣依然不從。張麗善會前受訪被問到「積極」的豬瘟防疫狀況，她表示，目前為止在非洲豬瘟的防治，都在軌道上按部就班，SOP也都建置完成，餐廳跟養豬業者也都很配合。

張麗善說，像是家戶廚餘都在虎尾清潔隊乾燥，汙水則交由汙水處理，乾燥後的熟廚餘送到三家化製廠經過高溫殺菌製成肉骨粉，生廚餘則送到清潔隊做有機堆肥，餐廳事業廢棄物部分透過事業廢棄會清理公會協助餐廳業者蒐集，一樣送到資源回收廠製成有機肥料，肉骨粉跟有機肥料變成有機肥，先在行道樹、公園試用後再推廣給農民，是廚餘的循環經濟再利用。

至於雲林無焚化爐可焚燒垃圾，張麗善也表示她與「雲林女婿」韓國瑜昨晚有通電話，因為高雄是大都會廚餘量相當大，希望能夠合作，仰賴高雄市現在有三座焚化爐，是否能簽訂長期合約，把雲林的垃圾拜託高雄是幫忙焚毀，高雄的廚餘則是透過雲林三間化製廠以及資源回收中心進行處置，如果兩個縣市可以互惠，可以有效防範豬瘟。

張麗善還說，這樣也可以落實養豬戶的期待，希望完全禁止廚餘養豬，因為這是最大漏洞最大風險。

▲▼行政院賴清德非洲豬瘟中央災變中心第二次會議 農委會代理主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長賴清德下令廚餘蒸煮後可餵食豬。（資料照／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：賴清德,張麗善,廚餘,非洲豬瘟

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