吳敦義邀15縣市長「吃便當」出席率達8成　多等韓國瑜20分鐘才開會

▲韓國瑜出席國民黨「兩岸城市交流會議」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

為了推動黨內改革接地氣，國民黨黨主席吳敦義9日邀請15名縣市長得列席中常會，並提前在中午邀請地方諸侯「便當會」，順帶討論兩岸城市交流。各縣市首長在午前紛紛抵達，高雄市長韓國瑜晚到約20分鐘，抵達後會議才正式開始；另外，連江縣長劉增應請假，台中市長盧秀燕與苗栗縣長徐耀昌則是派出代理人，宜蘭縣長林姿妙、嘉義市長黃敏惠尚未現身，出席率約8成。

國民黨九合一大勝，各個大老諸如前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、吳敦義，甚至被指為泛藍的行政院前院長張善政等人動向都備受關注。吳敦義目前身兼黨主席，黨內舉措也引人注目，他開放縣市首長得列席中常會，就被外界視為要拉攏地方爭取支持，提前在中午邀請地方諸侯「便當會」，討論兩岸城市交流則被認為要替黨的兩岸論述定下基石。





▲澎湖縣長賴峰偉。

正中午的便當會針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話，率先抵達的是澎湖縣長賴峰偉，接著新竹縣長楊文科、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長林明溱紛紛從前門入場，新北市長侯友宜則是避開媒體，搭乘電梯直達黨部三樓，高雄市長韓國瑜抵達時間約為12時20分，因晚到趕緊匆匆上樓並未受訪，據了解，會中等到韓國瑜現身才正式開始討論。





▲雲林縣長張麗善。

另外，連江縣長劉增應請假，台中市長盧秀燕與苗栗縣長徐耀昌則是派出代理人，宜蘭縣長林姿妙、嘉義市長黃敏惠尚未現身，出席率約8成。

對於兩岸城市交流，金門縣長楊鎮浯會前受訪指出，希望金門走的更積極，畢竟金門角色不一樣；而一中各表是否還會有模糊空間，他則認為細部論述會隨著局勢變化有不同，但是大方向不變。

針對行政院長賴清德下令蒸煮廚餘用於餵食豬隻，也獲各縣市同意，唯獨雲林縣依然不從，張麗善9日受訪時表示，要將廚餘分成三路製成有機肥，行道樹、公園試用後再推廣給農民，更希望完全禁止廚餘養豬，「因為這是最大漏洞最大風險」。

▲金門縣長楊鎮浯。