習近平講一國兩制被誤解？　林明溱：好好去研究就不會有這問題

記者賴于榛／台北報導

國民黨主席吳敦義9日針對「兩岸城市交流會議」邀集15位黨籍縣市長參加便當會對話。彰化縣長林明溱會後指出，陸客一直減少對南投觀光產業帶來非常大的衝擊，希望中央應該為了經濟觀光旅遊發展態度有所轉變，不要硬邦邦；至於中共中央總書記習近平提一國兩制，林明溱則認為，大家誤解習近平，他早上去了解習近平講話有些都被誤解，「好好去研究就不會有這問題」。

吳敦義召開「兩岸城市交流會議」，林明溱會後表示，主要是要讓縣市長知道兩岸交流怎把握方向，且南投縣跟浙江杭州有固定交流，日月潭、西湖就是姊妹潭，每年都有兩湖論壇輪流在台灣、大陸舉辦，交流非常密切。





▲吳敦義主持國民黨中常會。

林明溱接著抱怨，陸客一直減少對南投觀光產業帶來非常大的衝擊，希望向大陸爭取更多觀光客來旅遊，因為旅遊有很多目標，對經濟發展非常大，日月潭遊客少的可憐，餐廳一個月損失三百萬，可沒辦法長期虧本，因此他準備要到大陸去請對岸放觀光客到台灣旅遊，只要一年一百萬人到南投旅遊，光是住宿、吃的、農產品銷售都會有很大的幫忙，希望中央應該為了經濟觀光旅遊發展態度有所轉變，不要硬邦邦。

對於吳敦義定調九二共識、一中各表，林明溱則說，現在不談一中各表，這是過去九二共識的一個方向，兩岸和平相處，「講兩會談出來的九二共識就好」，大家認同九二共識，只要不違背九二共識結論就好，黨主席也可以談，這樣往來就比較密切；對於習近平提一國兩制，林明溱則認為，大家誤解習近平，他早上去了解習近平講話有些都被誤解，「好好去研究就不會有這問題」。

文傳會代理主委唐德明會後也補充，習近平說的一國兩制是民進黨的解讀問題，國民黨依然是堅持一中各表的九二共識。

▲林明溱指大家誤會習近平。（圖／記者賴于榛攝）

▲南投縣長林明溱。（圖／記者屠惠剛攝）