影／遭假新聞抹紅　朱立倫嘆氣：可惜了陳其邁暖男形象

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫8日表示「九二共識、一中各表」就是堅持中華民國，立場從未改變，從未支持一國兩制，當時央視播出的訪問內容也不是完整的闡述。對於陳其邁在臉書發文批評，朱立倫表示，自己不可能贊成一兩制，陳這樣說算假新聞吧，「應該是奉命行事，可惜了他的暖男立委形象」。

朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動時受訪表示，對於九二共識、一中各表，我們堅持一中就是中華民國，是在2008-2016年當中兩岸在穩定的交流中獲得的成果，最基本的精神，就是兩岸之間能夠和平、合作。

對於陳其邁批評朱立倫的臉書發文是「廢文」，他深深嘆一口氣，停頓幾秒後，表示有看那篇貼文，「陳副院長這篇文也蠻無理頭的」，自己從來沒有支持過「一國兩制」，當然不贊成，陳這樣說應該算假新聞，他笑說，應該是奉命行事吧，可惜了他的暖男立委形象。



朱立倫指出，民進黨為何會運用政治的操作，抹紅攻擊，在國內一直獲得支持、一時的聲量，那不是重點，但是作為國家領導人，要把人民帶到哪裡，人民已經等了兩年半。

針對蔡英文提出四個必須三個防護網，黨內中生代也提議是否用新名詞替代九二共識。朱立倫表示，國民黨的中心思想是九二共識、一中各表，希望兩岸能夠和平、能夠合作，任何新的建議他們都歡迎，但它必須是務實的、真正能夠讓兩岸能夠溝通、交流的。他舉例，蔡英文總統不要九二共識，那你要什麼？要如何讓兩岸和平合作？

▲朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動。（圖／記者羅婉庭攝）