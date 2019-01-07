忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

▲新北市議員葉元之、台北市議員張斯綱7日上午召開記者會。（圖／葉元之辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市議員葉元之、台北市議員張斯綱7日上午召開記者會，要求民進黨新任黨主席卓榮泰，表態是否支持桃園市、台南市進行兩岸交流。他們提出蔡英文將九二共識曲解成「一國兩制」，升高兩岸對抗，將對地方經濟造成影響，成為各地方政府發展經濟、觀光的絆腳石。

張斯綱則表示，不僅是藍營縣市長希望兩岸交流，台南市長黃偉哲選後說，「兩岸交流不應跳過台南」，而曾擔任海基會副秘書長的桃園市長鄭文燦也曾表示，「兩岸交流不應有藍綠的限制」，兩位民進黨籍市長有如此務實的看法，這是應該要肯定的。

張斯綱遺憾表示，「拒絕九二共識的蔡總統，允許鄭文燦、黃偉哲進行兩岸交流嗎？」。他呼籲，各項民調都顯示，中華民國是台灣人民、朝野政黨的最大公約數，中華民國就是台灣共識。請蔡英文總統、卓榮泰主席，民進黨的所有朋友，一起來捍衛中華民國。

葉元之指出，卓榮泰在競選期間，拋出兩岸路線大辯論，「九二共識的一個中國，是指中華民國，台灣沒有人會認為是中華人民共和國」，這與國民黨的立場完全一致；而蔡英文總統卻刻意扭曲九二共識成「一國兩制」，升高兩岸對抗，成為各地方政府發展經濟的絆腳石。

葉元之質疑，卓榮泰已是民進黨領導人，是否認同蔡總統對九二共識的曲解？未來民進黨縣市長，應該要在什麼樣的架構下，進行兩岸交流？