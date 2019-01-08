總統初選採全民調？羅友志：不喜歡吳敦義不代表可毀掉兩黨政治

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

面對2020年總統大選，國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫為黨內初選方式多次交鋒。吳敦義力阻全民調，遭外界猜測為了「卡朱」。資深媒體人羅友志則認為，全民調沒有「以民為主」，坦言自己雖然不喜歡吳敦義，但不代表可以毀掉兩黨政治精神。

國民黨2018九合一選舉一舉拿下15縣市，2020總統大選卡位戰提早開打，朱立倫最先宣布投入選舉，而吳敦義也鬆口「在適當時機表態」。朱立倫主張以全民調提名人選，吳敦義則希望加上黨員投票，希望搓掉民意較高的朱立倫。

除了吳敦義與朱立倫外，前立法院長王金平也有意參選總統大位，「孫文學校」總校長張亞中則在7日表示將參選2020。據黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後才會啟動，不會特別晚，只是按照往年做法。

羅友志指出，他雖不認為吳敦義是總統的好人選，但是，兩黨政治不該硬要全民調，因為重點還是在「黨」這個字，如果大家都用全民調，然後兩個全民調的候選人，再用實質的「全民調」，也就是全民投票，這算什麼兩黨政治？「這樣的遊戲規則，只是在比誰的拳頭大而已！人民的好處在哪裡？」

蘿友志說，兩黨政治的精神，就是候選人跟自己的黨員說，他們提出什麼，你們覺得這個「黨」這次選舉要用「我的還是他的政見」，拿出去跟另外一個黨的候選人比拼？民眾才能看得到政見，選今年要讓哪個「黨的政見」服務國家，這才是真民主，「我不喜歡吳敦義，不代表可以毀掉兩黨政治精神！」