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影／籲兩岸和平　朱立倫問蔡英文：不要九二共識那你要什麼？

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記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫8日「九二共識、一中各表」就是堅持中華民國，立場從未改變，從未支持一國兩制，當時央視播出的訪問內容也不是完整的闡述；他也提問蔡英文，「不要九二共識，那你要什麼？」

朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動，針對蔡英文網路聲量上升，作為國家的領導人，喊衝喊打獲得一時的支持，也許「爽一下」，但人民最想要問的是，「蔡英文總統不要九二共識，你要什麼？」。

針對蔡英文提出四個必須三個防護網，黨內中生代也提議是否用新名詞替代九二共識。朱立倫表示，國民黨的中心思想是九二共識、一中各表，希望兩岸能夠和平、能夠合作，任何新的建議他們都歡迎，但它必須是務實的、真正能夠讓兩岸能夠溝通、交流的。他舉例，蔡英文總統不要九二共識，那你要什麼？要如何讓兩岸和平合作？

朱立倫指出，民進黨怎麼會運用政治的操作，抹紅攻擊，在國內一直獲得支持、一時的聲量，那不是重點，但是作為國家領導人，要把人民帶到哪裡，人民已經等了兩年半。

對於陳其邁的臉書發文，他表示，自己不可能贊成一兩制，陳這樣說算假新聞吧，「應該是奉命行事，可惜了他的暖男立委形象」。而對於九二共識、一中各表，我們堅持一中就是中華民國，是在2008-2016年當中兩岸在穩定的交流中獲得的成果，最基本的精神就是兩岸和平、合作。

對於陳其邁批評朱立倫的臉書發文是「廢文」，他深深嘆一口氣表示，他有看那篇文，「陳副院長這篇文也蠻無理頭的」，自己從來沒有支持過「一國兩制」，當然不贊成，陳這樣說應該算假新聞，他笑說，應該是奉命行事吧，可惜了他的暖男立委形象。

▲▼朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：朱立倫,蔡英文

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