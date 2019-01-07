藍議員酸爆陳其邁：暖男才當一個多月就露出本性！

▲前立委陳其邁。（資料照／陳其邁辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫挺九二共識，遭前立委陳其邁酸是廢文一篇。新北市議員葉元之在7日於臉書發文表示，陳其邁當「暖男」才當一個多月，馬上又露出牙尖嘴利的本性，過去努力在網路營造的形象完全破功。

葉元之指出，陳其邁說朱立倫的文章，換成任何一個人的名字都適用，那麼朱立倫說，「不分藍、綠還是白，對這片家園的熱愛都不致有差別」。請問民進黨，誰說得出來？因為民進黨就是最愛搞分化的政黨，透過鬥爭謀取政治利益。

葉元之說，政黨政見不同是常事，但是「扭曲對手的政見，有些不入流」；連陳其邁在文章中都承認，九二共識跟一國兩制是兩回事，那麼蔡英文扭曲九二共識的內涵，是不是應該先對台灣人民道歉?

葉元之表示，九二共識就是一中各表，我方主張一中就是中華民國，正好可以拿來對抗一國兩制。陳其邁可以忽略，國民黨已經反對「一國兩制」30餘年，但是不要忘了民進黨還在執政，身為準副院長，請問民進黨一再升高兩岸對抗，要怎麼來拼經濟?



葉元之最後指出，韓國瑜在選前喊出支持九二共識，陳其邁之所以落選，就是高雄鄉親已經對民進黨的兩岸路線徹底失望，拼經濟，不要拼政治。看來陳其邁雖然當了一個多月的假暖男，還是沒有學到這個教訓。

他判斷，陳其邁此言論這可能跟他準備接任行政院副院長有關，畢竟已經獲得蔡英文的垂愛獲得位子，當然要盡量獲得戰功。

葉元之表示，陳其邁當年對王郁琦說「我恁爸爸啦」，還批連戰去中國「賣某作大舅」，他請陳其邁好好咀嚼朱立倫文章的深意，不分藍綠白，每個人對台灣的愛是一樣的，把自己的嘴巴洗乾淨一點。

▲新北市議員葉元之在7日於臉書發文批陳其邁露出本性。（圖／翻攝自臉書）