　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員酸爆陳其邁：暖男才當一個多月就露出本性！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁受訪時，呼籲韓國瑜要斷掉國民黨奶水。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲前立委陳其邁。（資料照／陳其邁辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫挺九二共識，遭前立委陳其邁酸是廢文一篇。新北市議員葉元之在7日於臉書發文表示，陳其邁當「暖男」才當一個多月，馬上又露出牙尖嘴利的本性，過去努力在網路營造的形象完全破功。

葉元之指出，陳其邁說朱立倫的文章，換成任何一個人的名字都適用，那麼朱立倫說，「不分藍、綠還是白，對這片家園的熱愛都不致有差別」。請問民進黨，誰說得出來？因為民進黨就是最愛搞分化的政黨，透過鬥爭謀取政治利益。

葉元之說，政黨政見不同是常事，但是「扭曲對手的政見，有些不入流」；連陳其邁在文章中都承認，九二共識跟一國兩制是兩回事，那麼蔡英文扭曲九二共識的內涵，是不是應該先對台灣人民道歉?

葉元之表示，九二共識就是一中各表，我方主張一中就是中華民國，正好可以拿來對抗一國兩制。陳其邁可以忽略，國民黨已經反對「一國兩制」30餘年，但是不要忘了民進黨還在執政，身為準副院長，請問民進黨一再升高兩岸對抗，要怎麼來拼經濟?

葉元之最後指出，韓國瑜在選前喊出支持九二共識，陳其邁之所以落選，就是高雄鄉親已經對民進黨的兩岸路線徹底失望，拼經濟，不要拼政治。看來陳其邁雖然當了一個多月的假暖男，還是沒有學到這個教訓。

他判斷，陳其邁此言論這可能跟他準備接任行政院副院長有關，畢竟已經獲得蔡英文的垂愛獲得位子，當然要盡量獲得戰功。

葉元之表示，陳其邁當年對王郁琦說「我恁爸爸啦」，還批連戰去中國「賣某作大舅」，他請陳其邁好好咀嚼朱立倫文章的深意，不分藍綠白，每個人對台灣的愛是一樣的，把自己的嘴巴洗乾淨一點。

▲▼新北市議員葉元之在7日於臉書發文批陳其邁露出本性。（圖／翻攝自臉書）

▲新北市議員葉元之在7日於臉書發文批陳其邁露出本性。（圖／翻攝自臉書）

ET快訊
《RM》破例開記者會！李光洙認愛女友7成員陪在身旁
省電魔人「每月電費平均17元」　8道QA逼出關鍵
許瑋甯爆懷孕後「首亮肚皮」！腹肌炸裂馬甲線驚呆網

關鍵字：朱立倫,葉元之,陳其邁

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

2020總統／吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

朱立倫遭批廢文　幕僚回敬陳其邁：多發幾篇臉書就可以當院長了

立委補選／民調落後沒在怕！陳思宇：做選民心中的第一

朱立倫深夜發文：按怒、批評我的聲音我虛心接受

不是喊口號！侯友宜會星駐台代表：望新加坡列新北為「投資第一站」

國民黨當然可堅持　朱立倫：蔡英文無權要求各政黨不講九二共識

黨主席補選／卓榮泰：民進黨改革要破除從派系出發的考量

兩岸和平！侯友宜籲各縣市長「人民擺第一」　其他不是你要想的

賴清德全力支持！侯友宜要拚北海岸觀光勝地、台商回流

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

發行「高雄幣」APP拚經濟　韓國瑜18日到夜市消費示範

「沒民主沒改革」　台南立委補選候選人陳筱諭「請鄉親做主」

陳其邁嗆「朱立倫廢文」　卓榮泰酸沒時間拜讀：再點名吳敦義

遭質疑凍結性平預算　許毓仁：督促行政單位解決問題

高嘉瑜談九二共識　網友歪樓：公主頭共識是最大公約數

韓國瑜挺九二共識勝選　葉元之：陳其邁當「假暖男」還沒學到教訓

雙手歡迎企業投資高雄　韓國瑜：不污染、創造就業兩大條件

藍議員酸爆陳其邁：暖男才當一個多月就露出本性！

紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

陳思宇喊「想看腹肌」挨轟吃豆腐　何志偉：應該注意別人感覺

WSBL／「SHERO」女力加持　全新包裝官方LINE帳號上線

桃園公車路口擦撞　女騎士慘遭後輪輾爆頭亡

王義川抗議肉品市場不遷建　中市府：盧市長承諾會遷

發行「高雄幣」APP拚經濟　韓國瑜18日到夜市消費示範

馬克宏全國辯論埋民怨伏筆　挽人心反陷「走鋼索」窘境

半夜樓下叩叩叩！怒開窗見邊緣汪「分飾2角」甩杯...她秒笑噴

國庫盈餘比照企業分紅發放　法人痛斥：不懂公司法、將成為國際笑話！

「沒民主沒改革」　台南立委補選候選人陳筱諭「請鄉親做主」

老友請吃包子！台中哥一咬見「5顆肥嫩子孫袋」嚇壞　網揭真相：賺到快吞

南湖高中男籃奪世中運選拔賽冠軍　4月代表台灣出征希臘

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

政府擬補助3萬↓低薪族　撥款4..

蔣萬安支持蔡英文4必須　不接受..

高嘉瑜捨棄招牌公主頭上節目　哭..

政院：400億補助「月薪30K..

蔡英文深夜發文　盼台灣聲量加大

陸官堅持不改校歌歌詞　學者一張..

不甩蔡英文！馬英九千字再談92

韓國瑜力邀鄧紫棋、林夕當觀光大..

賴清德確定請辭　「蘇邁配」成..

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

補助月薪30K↓民眾？網：不如..

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！

安心亞代言高雄燈會　價碼曝光

更多熱門

相關新聞

政府補助「30K以下」低薪族　年前無法發放

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，傳出擬編列特別預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾。不過，特別預算必須要有特別條例作為母法執行，立法院臨時會在本週四就會結束，新會期要等到2月中開始才能處理，也就是說農曆年前沒有所謂的「紅包」。

羅智強批陳其邁：暖男演不下去了

陳其邁圈朱立倫被玩壞！立委歪樓變「點名大亂鬥」

忘了韓流？藍營議員：蔡英文成地方經濟發展絆腳石

吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

孫生公開「被消失」反骨真相

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　網友憤怒

球球cos照「胸前一條線」超兇！

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面