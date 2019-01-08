民眾批拿血汗錢補助弱勢　綠委：稅收超徵與受薪階級無關

▲總統蔡英文盼補選弱勢族群。（資料照／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統蔡英文元旦談話要求將稅收超收紅利分享給弱勢，經過一週討論與規劃，行政院8日確定停止「發放現金紅利」的討論方向，歲計賸餘的處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見。民進黨立委余宛如下午在臉書說明，去年稅收超徵來自於營所稅、證交稅，基本上這來自於大企業與股市活絡，根本不存在網路酸言指的「拿受薪階級上班族血汗錢，救濟不用繳稅的弱勢或低薪族」。

余宛如說，總統宣示要將經濟發展的紅利，在嚴守財政紀律的前提下，讓低薪與弱勢族群一起分享，這立意非常良好，她也支持，但要提醒，台灣的經濟成長幅度與創新的程度都不足，投資熄火，是老化衰退的前兆，若是無法帶動投資，即使財政健全，國家也只是像一個「有錢卻不敢花的老人」。

而行政院公布具體的做法，是促進經濟發展、照顧弱勢扶老攜幼、預防非洲豬瘟三大方向，並否認將發放消費券或實施負所得稅。余宛如指出，這不只是一項照顧弱勢的福利政策，本質上是小英政府為了點火內需消費力的政策設計，但這是次要的，重點還是在於投資的活力與企業的轉型。

針對外界的批評，她強調，稅收超徵與受薪階級無關，去年稅收之所以超徵500億元，她在去年11月質詢時曾經請財政部長蘇建榮說明，他表示主因有三。首先，去年經濟成長率比預期好，所以大企業的營業所得稅增加；其次，去年股市前9月維持在萬點以上，導致證交稅增加；最後，營所稅暫繳是採用20%的稅率，導致稅收比預期多。從這一點上看，去年稅收超徵來自於營所稅、證交稅，基本上這來自於大企業與股市活絡，根本不存在網路酸言指的「拿受薪階級上班族血汗錢，救濟不用繳稅的弱勢或低薪族」。

余宛如也說，經濟成長紅利，不會危及國家財政，前總統馬英九執政時期，曾在2009年以舉債方式編列發放消費券，但這一次小英總統要發放經濟成長紅包，完全是來自財政盈餘（歲計賸餘），也可說是政府儲蓄，並非超徵的稅收，也絕對不會舉債，沒有破壞財政紀律，不是負所得稅。蘇建榮今天就說明，歲計賸餘來自景氣回溫、稅制調整以及政府在歲出部分努力節流，額度約386億元，主要是來自2017年歲計賸餘175億元、2018年還未決算的211億元。

同時，她還表示，給魚吃，不如給釣竿，台灣經濟的成長果實，主要是來自大型企業、出口製造業等，但內需的成長力道不夠，有礙國家的經濟成長，也造成經濟果實分配不均的問題。真正弱勢國民需要照顧，但檢視長期處於低薪的行業，多屬月薪不到3萬的內需型服務業（零售、觀光、餐飲等）以及年輕族群，不僅消費力不足，也造成經濟發展的惡性循環。

余宛如坦言，她不贊成之前傳要針對收入低於3萬元的民眾發還1萬元「現金紅利」，因為這種「一次性」發放，都不是釜底抽薪的根本之道，給他們魚吃不如給釣竿，應增加他們的月薪收入。

她建議，相較於美國、日本等國，台灣的財政體質良好，沒有外債，財政負債比例亦低。但相對的，我經濟成長幅度與創新的程度都不高，有很多老化衰退的前兆，尤其是投資熄火，即使財政健全又如何？國家有如一個「有錢卻不敢花的老人」。上市公司市值縮水，台股有20%的殭屍股，減資、分拆、私有化與海外上市是主流，IPO（初次公開發行）和籌資沒有活力。金融保險市場不振，銀行、保險、證券3業的財富管理業務同質性太高。

因此，余宛如認為，內需經濟面對典範移轉，需要政策來協助、金融與資本市場逐漸老化，需要注入活力，希望小英總統在照顧弱勢與低薪之餘，還是要打造「輕稅簡政」的良好投資環境，政府帶頭民間投資，才是根本之道。