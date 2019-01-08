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陳建仁：「一國兩制」漠視台灣人民有權決定未來的態度

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▲▼蘇貞昌「新新北，會做事」新莊晚會，副總統陳建仁致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統陳建仁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁8日接見「哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團」時表示，總統蔡英文新年談話提出「四個必須」，將是兩岸關係正面發展的基本關鍵，台灣不會退讓，希望國際社會可以繼續支持民主台灣，在國際扮演積極貢獻的角色。

陳建仁在致詞時表示，哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團的成員，都是研究亞洲及兩岸議題的重要學者專家，長期關注台、美、中三邊關係的發展，也是台灣的老朋友，他的研究成果，一直都是國際社會了解台海局勢的重要管道。

對於中國大陸對台的打壓，陳建仁表示，過去一年來有增無減，不僅奪取邦交國、阻撓國際參與，要求企業矮化對台的稱呼，甚至透過假訊息影響台灣輿論，還有操弄2018年11月的地方選舉。

在兩岸關係發展上，陳建仁提到，過去兩年來，台灣即便飽受中國大陸打壓，但從未放棄維持兩岸和平穩定現狀的承諾與善意；但也有自己的堅持，蔡英文最近在新年談話中提出「四個必須」，包括：中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須正視2300萬人對民主自由的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方間的歧異、必須是政府或政府授權的公權力坐下來談，這「四個必須」將是兩岸關係正面發展的基本關鍵，「我們絕對不會退讓。」

陳建仁進一步指出，有注意到中國國家領導人最近有關台灣的談話，想要將「一中原則」、「一國兩制」強加於台灣人民，而忽視台灣已經是成熟民主國家的事實，以及漠視台灣人民有權決定未來且堅定拒絕「一國兩制」的態度，「我們希望國際社會能夠持續支持民主台灣，讓台灣得以在中國無所不在的壓力下，持續在國際間扮演負責任且積極貢獻的角色，散發正向、務實及真摯的理想與價值。」

在國際合作上，陳建仁認為，美國曾公開肯定台灣是民主的成功故事，可信賴的夥伴，台灣將持續深化與美國及其他理念相近國家的夥伴關係，合作打造自由、開放跟繁榮的印太區域。

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關鍵字：陳建仁,蔡英文,民進黨,總統府,兩岸關係,兩岸

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