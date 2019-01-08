搞「美式初選制度」只為卡朱？親朱人士：別為特定人量身訂做

▲朱立倫8日出席「千霞山海明寺開光安座」活動。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義日前提出黨員投票較符合「美式初選制度」，被解讀要「卡朱」。對此，國民黨新北市議員表示葉元之表示，若台灣不是兩黨都採美式初選，那「民進黨支持者就會來投國民黨比較弱的候選人」。黨內初選機制不該因人設事，為特定人量身訂做，甚至出現球員兼裁判的情形。

葉元之指出，美式開放式初選有兩個配套，一個是公辦初選，另一個是兩黨同時都採用開放式初選。因為每位公民只能登記成為一黨的黨員，所以就無法去介入他黨的初選。因此，若台灣不是兩黨都採美式初選，那「民進黨支持者就會來投國民黨比較弱的候選人」，造成國民黨的初選被民進黨操控，也會產生對民進黨比較弱的候選人。

針對朱立倫可能因此失去優勢，葉元之強調，不是不能討論，但方法要真的對國民黨好，而不是因人設事，為特定人量身訂做，甚至出現球員兼裁判的情形。但在民進黨也可以參與國民黨初選的情況下，當然對民調低的候選人有利。

據了解，目前黨內流傳的美式總統初選版本，是除了一般黨員投票外，並開放年滿20歲、持中華民國國民身分證的一般民眾，都可以來參與國民黨的總統初選投票，以自願性參與全民投票方式，產生總統候選人。黨員投一票以兩票計算、一般民眾投一票則算一票，分為各縣市或劃分區域舉辦投票，投票前先舉辦候選人政見說明會或辯論會。

另有黨內人士指出，吳敦義想勝出，只能靠黨員投票，不管民調比例或全民調，他都有絕對風險，美式投票只是煙霧彈，如果改成美式，他也可以對內外有交代說提名方法有改，而不會被批評維持現狀是為了自己。

▲ 國民黨主席吳敦義提出「黨員投票」較符合美式初選制度。（圖／記者屠惠剛攝）

針對國民黨內中壯派認為要在農曆年前訂出初選規則，朱立倫8日出席「千霞山海明寺開光安座」活動受訪表示，只要國民黨未來可以勝選、重振台灣經濟，獲得更多人民支持才是重點，對於時間、方式都是以爭取更多民眾支持才是關鍵。

另外，對於前行政院長王金平跟高雄市長韓國瑜、副市長李四川聚會吃飯，被解讀為2020鋪路，朱立倫則表示，國民黨是個民主政黨，每一位都有他的意願、想法，最終要團結一至，因為團結一致都不一定能勝選，所以黨內彼此之間沒有任何隔閡，在選舉的過程當中，各自表達意見，各自充分接受民意檢驗，都是好事。