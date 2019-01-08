即／蔡英文19字解釋「400億紅包」　政府財政都google得到

▲總統蔡英文。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和／台北報導

行政院將發放400億經濟紅利紅包的議題，引起社會議論。總統蔡英文8日下午於臉書發文強調，這幾天謠言越傳越誇張，提出3點說明，強調應該照顧弱勢者，方案都還在研議，且政府財政狀況都是公開資訊，都Google得到。

由於蔡英文在元旦談話中提到，要求將稅收超收紅利分享給弱勢，而傳出政府準備將3萬元收入以下者，可領萬元的消息，引起社會議論。對此，蔡英文上午與行政院就本案進行交換意見。

對於社會上的輿論，蔡英文下午在臉書上發文指出，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張，因此提出3大點說明：首先，她的想法很簡單，政府應該要照顧弱勢者，並減輕他們家庭的負擔，「這本來就是國家的責任，也是我相信的價值。」

其次，蔡英文強調，「稅收超過預期，是經濟發展的成果」，而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，「我們會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃。」

蔡英文也用19字強調現在具體的方案都在研議討論還沒有定案，「請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導。」

第三點，蔡英文強調，她是堅守財政紀律的總統，自她上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債，「這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3%，政府的財政狀況都是公開資訊，都google得到。」

蔡英文說，這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快，但無論如何，關心跟照顧弱勢的心情沒有變，大家說經濟成長無感，就是分配出了問題，「我們今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。」