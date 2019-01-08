影／朱立倫籲蘇貞昌做選擇：「戰鬥內閣」不要變成「選舉內閣」

記者羅婉庭／台北報導

據傳前行政院長蘇貞昌將接任行政院、前立委陳其邁則行政院副院長，前新北市長朱立倫8日受訪表示，蘇貞昌是出了名的戰鬥內閣，但是若為選舉拚戰鬥內閣，不是好事，希望他可以「做一個選擇」。

朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動，對於「蘇邁配」即將上任，他受訪回應，蘇貞昌是老縣長、老前輩，是出了名的戰鬥內閣，希望戰鬥內閣不要變成選舉內閣。台灣現在需要的是讓大家過好日子，重點在經濟，只為選舉拚戰鬥內閣不是好事，希望蘇貞昌可以「做一個選擇」，多未民眾經濟努力。

另外，對於前行政院長王金平近日與高雄市長韓國瑜、副市長李四川聚會吃飯，被解讀為2020鋪路，朱立倫則表示，國民黨是個民主政黨，每一位都有他的意願、想法，最終要團結一至，因為團結一致都不一定能勝選，所以黨內彼此之間沒有任何隔閡，在選舉的過程當中，各自表達意見，各自充分接受民意檢驗，都是好事。

針對2020藍營黨內總統初選機制，國民黨內中壯派認為要在農曆年前訂出，朱立倫表示，只要國民黨未來可以勝選、重振台灣經濟，獲得更多人民支持才是重點，對於時間、方式都是以爭取更多民眾支持才是關鍵。

▲朱立倫出席「千霞山海明寺開光安座」活動。（圖／記者羅婉庭攝）