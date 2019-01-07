立委補選／民調落後沒在怕！陳思宇：做選民心中的第一





▲台北市二選區立委參選人陳思宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市二選區立委參選人陳思宇7日在廣播節目中提到，針對日前有民眾批評她，沒有做過民意代表，第一次參選就就選立委，台北市長柯文哲則是鼓勵她「我也是第一次當市長啊」，她也表示，想做選民心中的第一，不是民調的第一！

陳思宇受邀《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，在節目中針對陳思宇民調持續落後的事實，陳思宇回應，「我想做選民心中的第一，不是民調的第一」，民調參考之餘，還有時間、空間，繼續努力；而關於柯文哲有無給予她戰略指導，她表示，日前有民眾批評她沒有做過民意代表，第一次就選立委，柯文哲則鼓勵她，自己也是第一次當市長。



節目中有民眾call in提問，未來若順利當選、進入國會，關於是否避免加入財政委員會。對此，陳思宇受訪時承諾，未來不論有無機會，都不會加入財政委員會，因她的叔叔陳勝宏經營陽信銀行，必須做出利益迴避，而她的參選立委補選目標是拚觀光「一起賺起來」，如同她在節目中說到自己的觀光政見，重現大稻埕與大龍峒文化特色，打造台北文化雙子星。

陳思宇的八百多萬的財產不斷被網友拿來批評政二代，她在節目中說明，財產申報明細的第一頁、第二頁分別是存款及負債，而相抵後淨值只有30多萬，她錄影後受訪再度提及「金權政治，金不是問題，權才是」，一切留給選民檢視。

另外，陳思宇透露競選歌曲將推出，她認為音樂的選染力非常大，用一首歌讓大家知道她是誰、她能做什麼，作品出爐後給大家一個驚喜，而兩位神秘嘉賓，會在歌曲發表記者會中曝光；她提到，唱歌是自己的罩門，連父母都沒聽過，她也拿柯文哲勉勵自己「阿北都可以唱了，沒有什麼是不可能的」。

《ETtoday新聞雲》於2018年12月21日至12月25日透過網路與電話訪問調查，進行「台北市第2選區立委補選調查」，共計完成1,287份有效樣本。調查結果發現，有32.0%受訪者會投票給國民黨陳炳甫，24.5%會投給民進黨何志偉，15.5%會投給無黨籍陳思宇，另2位無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%。