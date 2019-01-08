趙少康獻策／挺吳敦義派推美式黨員初選　朱立倫恐失優勢





▲吳敦義 。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



被視為對2020總統初選全民調有疑慮的國民黨主席吳敦義日前拋出「黨員投票比較符合美國制度」說法，遭解讀為卡新北市長朱立倫之舉，傳出資深媒體人趙少康曾向吳建議國民黨總統初選可仿效「美國公民初選模式」 ，一改目前民調七成黨員投票三成的現制，為藍營2020年總統人選，投下變數。

《上報》報導，趙少康、文化大學政治學系講座教授陳一新等都提議，2020總統候選人如何產生，國民黨除了一般黨員投票外，可開放年滿20歲、持中華民國國民身分證的一般民眾，以自願性參與全民投票方式，產生總統候選人。

報導指出，目前國民黨內流傳的美式總統初選版本，包括有黨員投一票以兩票計算、一般民眾投一票則算一票。全國22縣市，分為各縣市或劃分區域舉辦投票，投票前先舉辦候選人政見說明會或辯論會。

報導引述不具名國民黨立委看法指出，美式初選確實比全民調更直接，也能夠過每周公布投票結果，增加國民黨總統初選造勢效果及外界討論；若吳敦義最後真的拍板採納美式初選模式，由於黨員投票比例仍重，對擁有過半數黨員票支持「一輪過半」當選黨主席的吳來說，相對有利。

國民黨組發會主委李哲華受訪表示，學界有人建議過，但目前這並沒有在黨中央內部會議或體制內討論過。趙少康接受《上報》訪問時證實，選後他確實有跟吳敦義提過美國式初選的構想，「他（指吳）當時是沒有反對，但提過會不會作，就不知道了！」