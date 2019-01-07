朱立倫遭批廢文　幕僚回敬陳其邁：多發幾篇臉書就可以當院長了

▲陳其邁嗆朱立倫。（合成圖／陳其邁辦公室提供、記者賴于榛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫7日凌晨在臉書發表「接受批評」、「務實面對問題並不是怯懦」等言論，前立委陳其邁批評是廢文，並質疑朱要選總統，面對兩岸問題，為何一出手就被批評怯懦？朱立倫幕僚反酸，恭喜他發了２篇臉書就可以擔任行政院副院長，臉書文再多發幾篇，他應該就能當院長了。

陳其邁下午在臉書發文指出，朱立倫要選總統，面對兩岸問題，為什麼一出手就被大家批評怯懦？陳認為有「兩個原因」：一、反對一國兩制，這是台灣人民多數意見。習近平已經説幾天了，朱立倫卻不敢表示反對；二、習近平定義的九二共識是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而非一中各表。

對此，幕僚下午回應，國民黨和朱立倫一樣都反對一國兩制，不知道陳其邁無厘頭的疑問從何而來？，不過還是恭喜他發了２篇臉書就可以擔任行政院副院長，臉書文再多發幾篇，他應該就能當院長了。

前新北市長朱立倫7日凌晨在臉書發文表示，在他的貼文「按怒、批評我的聲音我也虛心接受」，他相信來表達意見的都出於某種愛台灣、愛中華民國的心情。

他表示，負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實；負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；而負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向。

朱立倫提到，他相信對台灣最有利、最好的方式，對民眾的幸福與未來，最正確的方向，他不會沈默以對，會堅持到底，「因為那是我們這一代的人共同的責任」。

他在文中寫道，在台灣這片土地上的你我，不分藍、綠、還是白，對這片家園的熱愛都不至有差別，不同的只是，「我們對怎樣能讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已」；「我不曾懷疑過這點，也請不要懷疑我」。