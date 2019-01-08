2020民調領先柯文哲　沈富雄建議朱立倫：學韓國瑜講金句

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▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

媒體日前公布2020總統大選民調，前新北市長支持度排名第一，領先人氣王台北市長柯文哲。針對2020總統民調看法，民進黨前立委沈富雄在節目《少康戰情室》建議，朱立倫可以學學高雄市長韓瑜講金句，並指出朱現階段主要的對手並非民進黨，而是柯文哲。

沈富雄表示，朱立倫才宣布參選總統就獲得獲得33.61%的支持率，領先柯文哲的13.09%，可以安慰自己了！不過，並不是民進黨，不用再有懸念，也不是其他幾個所謂的太陽、月亮或星星，他現在主要的對手就是柯文哲。

沈富雄認為，從民調來看，柯文哲跟朱立倫仍有一段差距，朱立倫可以放心，但要更努力，可以學學韓國瑜每天說一些金句出來，不要說那種模模糊糊、沒有印象的話。

朱立倫日前在臉書發表「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵」等言論，被網友蓋樓批評；他7日在最新發文中表示，虛心接受各界批評，相信來表達意見的都出於某種愛台灣、愛中華民國的心情，不分藍、綠、還是白，對這片家園的熱愛都不至有差別，不同的只是，「我們對怎樣能讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已」，「我不曾懷疑過這點，也請不要懷疑我」。

▲韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）