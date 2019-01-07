2020總統／吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

2020國民黨如何產生總統候選人，國民黨黨主席吳敦義日前強調，「黨員投票是符合美國制度」，新北市議員葉元之在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，「美國制度跟國民黨黨員投票，是兩回事」。

前新北市長朱立倫認為總統初選採「全民調提名」，社會較能接受。而國民黨組發會主委李哲華表示，現行黨內提名辦法則有7成民調、3成黨員投票規定。對此，吳敦義5日強調，「黨員來投票是比較符合美國制度」；吳的說法，被視為否決朱立倫全民調提議，甚至推翻民調黨員7比3的現行做法，改為可能對他最有利的「全黨員」投票。

葉元之在ETtoday《雲端最前線》中表示，美國制度跟國民黨黨員投票，是兩回事。國民黨黨員投票是要繳黨費、沒有被停權，是受限於一個名單內的投票，美國的制度是開放式的初選，是人在初選前登記成為黨員，所以美國制度的涉及面積、民意基礎都是比較大的。

他也不諱言指出，吳敦義是反對全民調的，故找了一個「美國制度」來作為自己的佐證，但其實吳敦義並不了解美國制度跟國民黨黨員投票是不同的。

他也表示，不懂為何這次的全民調會演變成一個議題，國民黨歷次的初選，大部分都是以全民調產生，甚至縣市首長也是，侯友宜、盧秀燕都是以全民調勝出，更因現在民意轉變如此快速，吳敦義為何不用全民調？

葉元之直言，台北市長柯文哲參選2020的機會非常大，到時候呈現三強鼎立就會引發棄保的效應。另外，針對吳敦義提出當年「換柱」就是因為洪秀柱在全民調中被灌票，但事實上換著是全黨皆需承擔的，因為當時是中常委提案、20個連署、黨代表百分之90幾通過，而黨內大老都贊成，這是黨過去的一個傷痛。

他表示，不論未來是採用何種制度初選，都不要再用換著這件事情當成初選的工具。過去吳敦曾說過這次選舉要「公平、公正、公開」，而公平、公正、公開的方式就是全民調。葉元之最後也喊話吳敦義，盡快訂出規則，不要讓黨內兩派不斷的互相猜忌。