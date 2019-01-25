動態喊想吃雞塊！爸媽秒塞錢「沒晚餐，去麥當勞」　他暖曝真相告白親爹

▲原PO才發動態說想雞塊，就被塞錢說「去買麥當勞」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

大部分的爸媽都很疼小孩，雖然可能不會用言語表達，但絕對會用行動表示自己的愛。一名男網友表示，他在下班前發了一個限時動態，說很想吃雞塊，沒想到回家後，爸媽先是說家裡沒晚餐，接著就給他錢要他「去買麥當勞好不好」；他走出家門，發現真相後瞬間心頭一暖，忍不住直呼「爸我還是愛你啦！」

一名男網友日前在臉書《爆廢公社》表示，他在下班前發了一個限時動態說想吃雞塊，但回家後還是先看看家裡有沒有晚餐。沒想到回家後，爸媽看到他，便說「沒有東西，給你錢你去買麥當勞好不好？」

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▲紅色箭頭指的正是原PO爸。（圖／爆廢公社）

原PO走出家門時，打開限時動態一看，發現原來爸爸已經看到他的限動，才會掏錢要他去買想吃的雞塊，「整個心頭瞬間變暖」。原PO也笑說「但是爸，你不知道限時動態可以看誰閱覽過嗎？」最後也標註告白「爸我還是愛你啦！」

看到貼文後，其他人也紛紛留言「我也是，IG一發媽媽就問我想吃什麼」、「默默寵兒也太可愛了吧」、「我們家爸爸是直接說我們去吃什麼什麼吧，然後就叫我們上車了，有夠霸氣」、「之前厚奶茶在燒的時候，我連講都沒講，我爸媽就打電話來叫我有空拿一組回宿舍喝……」。

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▼原PO如願吃到雞塊。（圖／爆廢公社）