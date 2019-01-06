朋友笑阿婆車！他嗆4句曝「機車裝漢堡」神級實用　網友燒翻：想裝了～

▲男網友在機車屁股裝「漢堡」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多機車騎士為了方便裝東西，有人會在車頭加裝車籃，也有人選擇在車屁股裝一個後行李箱，而這個後行李箱因為外型關係，也被稱為「漢堡」。一名男網友表示，他前陣子裝了漢堡，卻被友人嘲笑很像「阿婆買菜車」，他則是神回擊4句話，讓其他人也超心動「我也想裝」、「哪裡有得裝」、「超好用的」。

男網友在臉書《爆怨公社》表示，他前陣子在機車屁股裝漢堡，卻被友人嘲笑看起來很像阿婆的買菜車。他一聽，忍不住回3句，「08連整盒12入布丁都裝的下 ，去好市多不用擔心東西沒得放，你車廂可以嗎？ 漢堡實用到X北你知道嗎？」

仔細看看照片，網友在漢堡裡放了一盒12入布丁、約385ml的新鮮屋紙盒飲料2瓶，以及一雙拖鞋。而一般來說，就算機車車廂是空的，要放進一盒12入布丁，恐怕寬度還是不夠，但把東西放在踏板上又危險，這時「漢堡」絕對超實用。

看到貼文後，實用的漢堡意外燒到許多網友，「我也想裝一個」、「漢堡超好用的，我的是48公升」、「上面挖個透氣孔或透氣窗，還可以塞一隻小型犬出門呢，他懂個屁」、「我超想裝我老婆不要」、「看完很心動，裝工作的工具應該很好用」、「漢堡真的很實用，尤其是騎檔車的」、「實用才是王道啊」、「感覺比菜籃好，因為這個還不會淋濕」、「裝上去就不會想拆下來了！」

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