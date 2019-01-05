　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼蔡昌憲婚宴。（圖／讀者提供）

▲辦桌是台灣民俗筵席活動，屬外燴的一種，負責掌廚的「總舖師」往往決定了品質好壞。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著社會風氣改變、經濟條件升級，傳統辦在路邊的台式流水席近年幾乎在北部絕跡，甚至被貼上低俗、悶熱、不衛生的負面標籤。最近就有網友提到，鄉下親戚打算婚宴辦桌，1桌費用5000元，但因為有對外收禮金，他擔心菜色不好招來非議，沒想到鄉民的答案南轅北轍，北部人聽到嚇呆，南部人則覺得合理。

網友2日在PTT發文，表示最近住鄉下的親戚家要辦喜事，因為宴客有收禮金，目前聽到的消息是開1桌5000元，預計席開70桌，「請問現在5000（元）1桌的行情的菜色會很好嗎？」

他有些煩惱，擔心這價格菜色不會太精緻，加上有對外收禮，若吃得不好容易被說閒話，於是特地上網請教有經驗的前輩，並說親戚沒有想賺錢，只求收支能打平就好，「喔對了，是辦在馬路上流水席！」

辦桌常見的大紅桌與不鏽鋼椅（圖／Kerolf666 CC BY-SA 4.0）

▲著名的台菜料理，許多都源自於辦桌文化。圖為辦桌常見的大紅桌與不鏽鋼椅。（圖／Kerolf666 CC BY-SA 4.0）

文章貼上網，1桌5000元的價碼嚇壞了不少人，「人家都包幾千紅包了，可以不要菜色太差嗎」、「5000會被罵死，現在流水席要8000才行」、「之前吃過一桌8000流水席，覺得很難吃」、「滿爛的，最基本那種」、「我是吃過一桌2、3000的喇，麻油拌麵線算一道菜」、「我在彰化鹿港吃過最差的喜宴就是一桌5000的，菜色有夠差。」

不少辦過婚宴的網友分享花費，價差其實相當大，「8000以上才會比較好，1萬的有生魚片現場切了」、「雲林12000，鱷魚大蝦九孔，還有活鱷魚走秀」、「真羨慕，我可悲台北人一桌2萬」、「小弟之前結婚流水席13k」、「我兩年前結婚在雲林一桌7000，沒有5000的選項啊」、「最近幾乎沒吃過15000以下的」、「上禮拜我姐辦的美式婚禮一人2000」。

▲▼「台菜二世祖」在奉天宮辦桌，舉辦鄉民宴，讓批踢踢鄉民好嗨。（圖／吉米丘授權使用）

▲「台菜二世祖」志在發揚辦桌文化，曾在網上嗆菜色屌打飯店幾百條街，辦了「鄉民宴」卻毀譽參半。（圖／吉米丘授權使用）

不過，也有些中南部網友認為5000元很合理，雖然不會多奢華，但也不用擔心，「還好，阿里山山上郵局前那家山產店一桌才2000元」、「流水席5000應該很好了」、「流水席5000的可能比大飯店好吃喔」、「如果是南部的話5000流水席算中等，是不會難吃到哪啦」、「要看廚師，5000在我們鄉下吃很好了」、「流水席5000可以吃到飯店12000的菜色。」

此外，在一串台式辦桌流水席討論聲中，不少人提起了辦桌起家的業者「台菜二世祖」。2017年底，他選在北市松山奉天宮舉行「鄉民宴」， 1桌13000元，共120桌，出了12道大菜，分別為五福喜臨門、鮑魚海鮮羹、清蒸大石斑、龍蝦舞沙拉、鰻魚香米糕、藥膳土雞湯、原味大草蝦、時令水果盤、鮮活上紅蟳、唐朝一品封、東港蝦丸湯、甜蜜綠豆蒜。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
7歲童離奇失蹤　母驚爆：早埋在動物園後山
《水行俠》被踢出10強！溫子仁轟奧斯卡評審：真他X恥辱

關鍵字：PTT,鄉民,流水席,辦桌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／1月19補班年初四！她傻眼「不是本來就放假？」　網一查驚：原來只放4天...

驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

螞蟻大軍入侵冰糖「黑點鑽上鑽下」！上千網友獻計…最強驅趕法曝光

演唱會high過頭哭了！聽五月天軋車「油門狂飆時速130km」　下秒白光一閃GG

更生人的燈塔！前四海幫堂主陳興餘器官衰竭過世　享壽60歲

賀成交！取車「30分鐘就拋錨」他卡高速公路上崩潰　車商嗆完秒神隱

影／么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

國二姪女外宿報平安　他曬對話記錄「單純舉動」笑翻網

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

影／防堵非洲豬瘟！桃機開出33張20萬罰單...僅2人繳款

金門防疫戰／旅客最愛廣東粥「吃貨少九成」　在地饕客：現在不用排隊了

前男友劈腿好友！結婚「喜帖+喜餅」親送到府...她怒燒喜帖：禮金也會燒給他

今晚秒變天！北東「下雨倒數」轉濕涼至週二　低溫下探15℃

疫情如果在境內將全面禁廚餘養豬！ 業者須付處理費3000元

訂便當被罵「北七」！他委屈PO文討拍...老司機網友笑翻「5個字」神解

影／孝子不吃不喝17年才能還清...法拉利天價維修費確定？名醫駁斥

7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早埋在動物園後山

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷

MAMAMOO頌樂外套打開東、西半球全露　「勾耳後短髮」辣翻

濃濃的奶香味　這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

傳陸修俄航母換關鍵技術　改善「軍艦＋電磁砲」動力

啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

生活熱門新聞

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公..

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽6..

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

驗血型A變O！護理師曝：不是親..

19日補班年初四　不是本來就放..

台大妹讓座給母女！遭8字電爆傻..

東北季風提早肆虐！北部明驟降6..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

18：00成功嶺收假！他高鐵上..

捷運民生汐止線拍板　設站點曝光

吃到染病豬會怎樣？專家回應了

訂便當被罵「北七」！網友5個字..

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20..

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

更多熱門

相關新聞

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

護士搞烏龍差點毀了一個家庭。一名女網友幾年前動手術需要輸血，到醫院去驗血型，因為他們全家都是A型，所以她一直以為自己也是A型，結果驗出來卻是O型，這時護理師突然說，「A跟A好像不會生出O型」，一旁的爸爸瞬間臉垮下來，以為女兒不是親生的，後來才發現是護理師搞錯了，烏龍一場。

中獎留個資沒下文！苦等3年真相曝光

19日補班年初四　不是本來就放？

提離職怕報復　網「4字錦囊」超有效

台大化學碩畢！掰了台積電「拚1年國考」

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面