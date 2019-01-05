辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

▲辦桌是台灣民俗筵席活動，屬外燴的一種，負責掌廚的「總舖師」往往決定了品質好壞。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著社會風氣改變、經濟條件升級，傳統辦在路邊的台式流水席近年幾乎在北部絕跡，甚至被貼上低俗、悶熱、不衛生的負面標籤。最近就有網友提到，鄉下親戚打算婚宴辦桌，1桌費用5000元，但因為有對外收禮金，他擔心菜色不好招來非議，沒想到鄉民的答案南轅北轍，北部人聽到嚇呆，南部人則覺得合理。

網友2日在PTT發文，表示最近住鄉下的親戚家要辦喜事，因為宴客有收禮金，目前聽到的消息是開1桌5000元，預計席開70桌，「請問現在5000（元）1桌的行情的菜色會很好嗎？」

他有些煩惱，擔心這價格菜色不會太精緻，加上有對外收禮，若吃得不好容易被說閒話，於是特地上網請教有經驗的前輩，並說親戚沒有想賺錢，只求收支能打平就好，「喔對了，是辦在馬路上流水席！」

▲著名的台菜料理，許多都源自於辦桌文化。圖為辦桌常見的大紅桌與不鏽鋼椅。（圖／Kerolf666 CC BY-SA 4.0）

文章貼上網，1桌5000元的價碼嚇壞了不少人，「人家都包幾千紅包了，可以不要菜色太差嗎」、「5000會被罵死，現在流水席要8000才行」、「之前吃過一桌8000流水席，覺得很難吃」、「滿爛的，最基本那種」、「我是吃過一桌2、3000的喇，麻油拌麵線算一道菜」、「我在彰化鹿港吃過最差的喜宴就是一桌5000的，菜色有夠差。」

不少辦過婚宴的網友分享花費，價差其實相當大，「8000以上才會比較好，1萬的有生魚片現場切了」、「雲林12000，鱷魚大蝦九孔，還有活鱷魚走秀」、「真羨慕，我可悲台北人一桌2萬」、「小弟之前結婚流水席13k」、「我兩年前結婚在雲林一桌7000，沒有5000的選項啊」、「最近幾乎沒吃過15000以下的」、「上禮拜我姐辦的美式婚禮一人2000」。

▲「台菜二世祖」志在發揚辦桌文化，曾在網上嗆菜色屌打飯店幾百條街，辦了「鄉民宴」卻毀譽參半。（圖／吉米丘授權使用）

不過，也有些中南部網友認為5000元很合理，雖然不會多奢華，但也不用擔心，「還好，阿里山山上郵局前那家山產店一桌才2000元」、「流水席5000應該很好了」、「流水席5000的可能比大飯店好吃喔」、「如果是南部的話5000流水席算中等，是不會難吃到哪啦」、「要看廚師，5000在我們鄉下吃很好了」、「流水席5000可以吃到飯店12000的菜色。」

此外，在一串台式辦桌流水席討論聲中，不少人提起了辦桌起家的業者「台菜二世祖」。2017年底，他選在北市松山奉天宮舉行「鄉民宴」， 1桌13000元，共120桌，出了12道大菜，分別為五福喜臨門、鮑魚海鮮羹、清蒸大石斑、龍蝦舞沙拉、鰻魚香米糕、藥膳土雞湯、原味大草蝦、時令水果盤、鮮活上紅蟳、唐朝一品封、東港蝦丸湯、甜蜜綠豆蒜。

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