送小孩考學測！老爸太緊張...一看左手苦笑了　網捏冷汗：女兒的手錶呢？

▲ 把拔比女兒緊張，戴2支錶出門了啦 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

108學測今（25日）登場，因應十二年國教新課綱變動，大學招聯會推動申請入學首度「五選四」，也就是五科考科中最多採計四科，希望能減少學生壓力。除了考生，不少家長們的心情也很忐忑不安，一位爸爸就爆出自己「太緊張」的糗事，網友們看到後除了表示可愛，也不禁為原po女兒捏把冷汗......。

一位考生家長今早在臉書「爆廢公社」中貼出照片表示，女兒今天考學測，身為爸爸的他當然要給孩子打氣，要她別緊張、放鬆心情。沒想到等女兒進考場後，原po低頭一看，才發現自己左手竟然戴了「2支手錶」，讓他笑虧說「爸爸比較緊張啦...」。

▲女兒確定有手錶用嗎...。（圖／翻攝自爆廢公社）

爸爸可愛的舉動也釣出其他考生家長，「不要緊張，兒孫自有兒孫福」、「我兒子緊張到快吐」、「載女鵝去考場，恍神被排氣管燙到……」、「女兒考前流了一堆鼻血」、「你不覺得今天左手特別重」。不過也有網友替原po女兒捏一把冷汗表示，「女兒：爸…你把我的手錶戴走了啦！」

為了舒緩一下考生及家長們的緊張情緒，全台各考場在昨日都有開放同學們進入，先熟悉考試環境。有家長擔心「桌子不平」會影響到作答情況，對此則有考生表示查過資料，可以攜帶透明的板子進考場，如果桌腳不平就可以墊上。

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