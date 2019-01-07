美驅逐艦駛進西沙群島海域　陸外交部：立即停止挑釁行動

▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美中代表團7日在北京展開一系列的貿易談判，不過美國海軍驅逐艦「麥坎貝爾號（USS McCampbell）」卻也在同天早上駛近南海西沙群島的附近海域。大陸外交部下午指出，「美國海軍軍艦未經中方允許，擅自進入中國西沙群島領海，中方隨即派出軍艦軍機依法對美艦實施查證識別，予以警告驅離並就此向美方提出嚴正交涉。」

陸外交部也說，「美艦有關行為違反中國法律和相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序；中方堅決反對美方有關行徑，敦促美方立即停止此類挑釁行動，中方將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全。」

據悉，美軍太平洋艦隊司令部發言人麥克瑪爾（Rachel McMarr）表示，「麥坎貝爾號」在西沙群島12海里的範圍之內，並且是根據國際法通過該區域，行使了「航行自由權」；此次的行動沒有針對哪個國家，也並非是為了做出任何政治聲明。

美國海軍「希金斯號驅逐艦（USS Higgins）」和「安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam）」去年5月27日，也曾進入南海西沙群島12海里範圍內。外媒指出，大陸方面近年來在南沙群島積極建設軍事設備，根據最新的衛星圖顯示，該處至少有一個島上有噴氣式戰鬥機駐紮。

▼麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自Facebook／USS McCampbell (DDG 85)）