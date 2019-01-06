省錢救6歲重病兒…肝癌父「停自己化療」淚喊：只求活到他平安出院

▲爸爸停了自己化療只為救心愛的兒子。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

四川大學華西第二醫院近日出現令人鼻酸的場面，6歲小男童剴剴因為罹患「神經母細胞瘤」在醫院加護病房住超過30天，卻仍沒有好轉的消息，不料他的父親楊仕剛肝癌逐漸惡化。為了兒子的重病，楊仕剛幾乎掏空積蓄，不惜停了自己的化療以及藥物，只求治好心肝寶貝。他說，「希望我能堅持到他（楊小弟）平安出院就好。」

綜合陸媒報導，45歲的楊仕剛近期做了檢查發現，自己的肝癌似乎又復發，但這時卻無暇顧及病情。他說，小兒子剴剴2015年確診神經母細胞瘤4期，經過2年的手術、化療、移植和維持治療，終於基本停藥；可是，2018年11月，兒子又再度生病住院，並且待在加護病房超過一個月，仍沒有找到明確病因」，現在只盼能夠省錢救治兒子。

楊仕剛表示，大約2017年底，右腹總是脹痛，2018年5月左右已影響到正常工作，卻沒有去醫院檢查，「因為痛總是一陣一陣的，之後便不痛了，加上想到孩子看病要花錢就乾脆放著不顧。」沒想到同年7月，脹痛越來越明顯，無奈只好到當地市級醫院做檢查，結果確診為肝癌中晚期。

▼爸爸罹患肝癌。（圖／翻攝自微博）

他的妻子昝燕說，「丈夫做了手術後，體重每天掉2斤，醫生擔心他身體太差扛不住化療，所以讓他休息一段時間再繼續療程；醫生也說肝臟的癌症轉移快，一定要趕快化療。」但楊仕剛此後就沒有回醫院繼續療程，手術後不到2個月，他還回去工作崗位10多天，深怕兒子沒錢治療，「剴剴看病也要用錢，我就慢慢再賺點錢，再顧自己的化療。」

剴剴被送進加護病房前，楊仕剛抱著他說，「這裡只能一個人進去，爸爸媽媽不能陪著，不要怕。」剴剴起初不想去，可是最後卻說，「爸爸你不要放棄我，要堅強。」楊仕剛聽到兒子說出這樣的話，眼淚當場潰堤。

▼爸媽總會從門縫中看自己的兒子。（圖／翻攝自微博）

楊仕剛每天早晚都會去查剴剴的治療費累積多少，目前已經達到了16萬多元（人民幣，下同），欠費達8萬多元。儘管加護病房每週只能探視一次，楊仕剛和妻子還是從早上8點守到晚上10點，靠著病房的外門縫隙裡望一望孩子病床。

楊仕剛最終也將自己的治療藥物和中藥停了，他希望每一分錢都用在剴剴的治療上，「只要我還有一口氣，就不會放棄他。」網友紛紛為之動容，「想知道捐款通道在哪裡」、「加油快點好起來」、「真的是好苦好偉大的爸爸」。